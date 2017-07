Sharapova giocherà a Tianjin in ottobre

Maria aggiunge il torneo International cinese al suo calendario. "È bello far parte della crescita del tennis in Cina"

Com’è ben noto ormai da anni, il circuito del tennis femminile ha un’importante fetta di mercato in Asia e sono numerosi i tornei WTA che si svolgono in questo continente. Dopo il suo ritorno suo campi in terra europei e le esibizioni statunitensi, non poteva mancare la tappa asiatica per Maria Sharapova, che ha annunciato con un anticipo di tre mesi la sua partecipazione al Tianjin Open. Gli organizzatori dell’evento International, che partirà il 9 ottobre, hanno concesso all’ex-numero 1 del mondo una wild card, sempre se non dovesse essere in grado di entrarci con le proprie forze. La superficie di gioco è cemento e il Tianjin International Tennis Center vanta 12 campi, con un centrale dalla capienza di 3500 persone. La presenza di Sharapova in quella che sarà la quarta edizione del torneo è certamente un salto di qualità notevole per la città costiera cinese che si trova a nord-est del paese, anche se lo scorso anno riuscirono ad assicurasi la presenza di due star come Radwanska e Kuznetsova.

La diretta interessata ha commentato così la notizia: “È bello far parte della crescita del tennis in Cina e vedere tutto il lavoro messo in atto per creare un’atmosfera e un grande ambiente. Sarà una nuova esperienza per me visitare un’altra bella città in Cina. So che il torneo ha solo tre anni, ma mi è stato detto che hanno sviluppato una solida reputazione organizzando torneo di alta qualità. Sono felice di giocare lì”.