Venus Williams ancora in bilico: un video confermerebbe la sua innocenza

Le prove in un video della polizia di Palm Beach. La campionessa statunitense avrebbe superato il semaforo verde. Continuano gli accertamenti

Venus Williams ha preso parte al torneo di Wimbledon in uno stato psicologico estremamente complicato, dopo che lo scorso 9 giugno è stata protagonista di un incidente stradale in cui è deceduto un uomo di 78 anni. Tuttavia, la polizia di Palm Beach ha dimostrato che, in realtà, la statunitense aveva superato il semaforo quando era verde, smentendo quindi qualsiasi ipotesi di responsabilità. La prova è un video trovato dalla polizia che si sta occupando del caso, sebbene sia stato precisato che le indagini sono ancora in corso e che non è ancora stata stabilita la colpa.

Lo strascico dell’accadimento si era già visto in una delle ultime conferenze stampa di Venus, che era scoppiata in lacrime quando le era stato chiesto qualche dettaglio in merito. Intanto la numero 11 WTA si gode l’accesso alla seconda settimana di Wimbledon, dopo che ieri ha superato la giovane Naomi Osaka. Dopodomani giocherà contro Ana Konjuh il suo 15esimo ottavo di finale della sua carriera sui prati dell’AELTC: a 37 anni, è l’ultima ex campionessa di Wimbledon ancora in gara a Londra.