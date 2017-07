Accadde Oggi: Becker e Graf, trionfo tedesco a Wimbledon

Esattamente 28 anni fa la Germania conquista i prati dell’All England Club grazie ai successi di Boris Becker e Steffi Graf

Il 9 novembre 1989 è una data impressa nella memoria di tutti i tedeschi a causa della caduta del muro di Berlino. Ma quelli che seguono il tennis ricordano con piacere e un po’ di nostalgia anche quello che successe esattamente 4 mesi prima a Wimbledon. Infatti, il 9 luglio 1989, nello stesso giorno, Steffi Graf e Boris Becker, due tennisti teutonici, conquistano il titolo di Wimbledon, rispettivamente nel singolare femminile e maschile. In una finale rimandata alla domenica per pioggia, la 20enne e n.1 al mondo Graf si conferma campionessa e nuova regina dei Championship, superando l’allora 32enne e già 17 volte vincitrice Slam Martina Navratilova con il punteggio di 6-2 6-7 6-1. “Ho fatto tutto quello che ho potuto ma ho perso. Penso ancora però di poter vincere Wimbledon” dirà Navratilova che puntualmente l’anno successivo riuscirà a conquistare il suo ultimo Major proprio a Church Road. Ma l’avvenire è appannaggio della tedesca che sui prati dell’All England Club trionferà altre 5 volte negli anni novanta.

A completare il trionfo tedesco subito dopo ci pensa Boris “Boom Boom” Becker, il quale, a 22 anni, sconfiggendo nettamente per 6-0 7-6 6-4 il suo acerrimo rivale Stefan Edberg, si aggiudica il suo terzo e ultimo titolo a Wimbledon. In semifinale Becker era uscito vincitore da una epica battaglia al quinto set contro l’allora n.1 al mondo Ivan Lendl. Insomma in quella giornata fu davvero “Deutschland über alles” ma, fortunatamente, solo in termini strettamente tennistici.