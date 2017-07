ATP Challenger Recanati: fuori Vanni e Caruso, la finale sarà Basic-Galovic

Nella semifinale del tradizionale torneo marchigiano gli ultimi due italiani rimasti in gara cedono il passo ai balcanici che si affronteranno per il titolo

Giornata che più nera non si può per i colori azzurri sul cemento della trentesima edizione del Guzzini Challenger di Recanati. Né Luca Vanni né Salvatore Caruso, i nostri ultimi due rappresentanti nel tabellone di singolare, hanno infatti centrato l’accesso alla finale.

Il 32enne toscano Vanni, testa di serie n.1 del tabellone del torneo marchigiano, ha perso dopo tre ore di gioco e tre tiebreak – 6-7 7-6 7-6 l’equilibratissimo punteggio finale – la sua semifinale contro il bosniaco Mirza Basic, n.163 del ranking ATP.

Il 24enne siculo Caruso invece è stato eliminato dal sorprendente qualificato croato (ma italiano d’adozione) Viktor Galovic con lo score di 6-3 6-3 in poco più di un’ora. Sarà dunque un derby balcanico ad aggiudicare il titolo questa sera alle 21. Nell’unico precedente tra i due finalisti, giocato nel lontano 2012 sulla terra rossa, fu Galovic ad imporsi. La pessima giornata per gli italiani si conclusa con la sconfitta nella finale di doppio di Julian Ocleppo (20enne figlio del celebre Gianni) e Andrea Vavassori contro i francesi Jonathan Esseric e Quentin Halys per 12 a 10 nel supertiebreak dopo essere stati in vantaggio di un set. Più sfortunati di così non potevano davvero essere gli italiani in gara.