Wimbledon, doppio: Willis fa fuori i campioni in carica Herbert/Mahut

Capitolano i campioni in carica Herbert/Mahut, sconfitti dal duo britannico composto da Jay Clarke e Marcus Willis. Sì, esatto, Willis è ancora in gioco

Niente da fare per i n. 2 del seeding Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. Il duo francese viene superato dai britannici Clarke e Willis, quello stesso Marcus Willis che l’anno scorso ha vissuto momenti di gloria a Church Road. Ancora sconosciuto nel tour, questo maestro di tennis inglese di 26 anni, nel 2016 supera le prequalificazioni e le quali per poi entrare per la prima volta in carriera nel main draw di un torneo pro. Non solo. Vince al primo turno contro Berankis e si regala il match della vita con un certo… Roger Federer. Viene – ovviamente – fermato dallo svizzero ma questo non gli impedisce di entrare nella storia del torneo.

L’avventura a Wimbledon continua anche nel 2017, questa volta in doppio. In coppia con il 19enne Jay Clarke, in un match maratona realizza l’exploit di estromettere i campioni in carica dei Championships Herbert/Mahut, con lo score di 3-6 6-1 7-6(3) 5-7 6-3.