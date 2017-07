Wimbledon: il programma del Manic Monday (day 7)

In campo tutti gli ottavi di finale. La magia del secondo lunedì di Wimbledon. Tutti gli incontri (su 6 campi diversi) saranno coperti da SKY

“Manic Monday“. Un pezzo che nel 1986 ha avuto un discreto successo, il cui impatto popolare si è rivelato prezioso per caratterizzare il super lunedì di incontri sui campi di Church Road. Da sempre è la giornata più densa di tutto il torneo perché scendono in campo tutti i giocatori rimasti in gioco per disputare gli ottavi di finale. 16 uomini e 16 donne. Ovviamente solo la metà di loro proseguirà il cammino. Ecco come scenderanno in campo lunedì: a Konta-Garcia non è stato dato il centrale, e neanche a Kerber-Muguruza. Gli organizzatori dei Championships non fanno sconti a nessuno, anche se forse uno scontro tra due campionesse Slam avrebbe potuto meritare almeno uno dei primi due campi. Dove però è quasi impossibile trovare un incontro sacrificabile.

Dimitrov-Federer come prevedibile chiuderà il programma del centrale. I due ottavi più incerti – Thiem-Berdych e Querrey-Anderson – finiscono rispettivamente sul campo 3 e 18. Djokovic e Nadal faranno probabilmente la loro ultima apparizione sul campo 1 (o l’ultima del torneo, se Mannarino e Muller decideranno che il potere mancino deve trionfare). Gli incontri di singolare si giocano su un totale di sei campi: esattamente il numero coperto da SKY, che quindi offrirà la diretta di tutti e 16 gli incontri.

Quali incontri vedere? Dura, davvero dura. Si può provare a ipotizzare quello più interessante per ogni “slot”: tra i primi incontri la scelta ricade su Kerber-Muguruza, ma tennisticamente non dispiace per nulla Kuznetsova-Radwanska. Il secondo incontro da non perdere è Murray-Paire, perché il francese sul centrale va visto senza obiezioni. Con qualche occhiata in segreto a Vandeweghe-Wozniacki, perché entrambe stanno viaggiando alla grande. Il terzo match è ovviamente Dimitrov-Federer, ma se cercate l’incertezza del risultato – a patto di sacrificare qualche ricamino – rivolgetevi a Zverev-Raonic.

Gli altri incontri

Per i puristi, per coloro che vogliono apprezzare Wimbledon nella sua totalità, la giornata di lunedì offrirà anche incontri dei tornei junior e di doppio. Tutto il programma è elencato qui: orario di inizio 12 italiane sui campi numero 4 (unico assieme al 15 privo di copertura televisiva), 5, 6, 9, 10 e 15. Sui campi rimanenti lo start sarà alle 12:30.