Petra Martic: “Posso fare un passo in più”

Per la seconda volta di fila la giocatrice croata approda agli ottavi di finale di uno Slam. Stavolta spera di riuscire ad andare oltre

Dopo il lungo stop per l’infortunio alla schiena, Petra Martic approda per la seconda volta consecutiva agli ottavi di un torneo dello Slam. E sempre arrivando dalle qualificazioni. Un risultato che le permette di rientrare nelle prime 100 giocatrici WTA ed accedere così direttamente al main draw nel prossimo Major, gli US Open. “Non solo a New York, ma anche a Melbourne” ha precisato sorridente Petra davanti i microfoni della Tv croata, dopo la vittoria sulla kazaka Zarina Diyas per 7-6 6-1.

Ora per lei la possibilità di fare addirittura un passo in più e raggiungere il miglior risultato in carriera a livello Slam, dato che nelle due precedenti occasioni in cui era arrivata al quarto turno (Roland Garros 2012 e 2017) è stata eliminata. Con qualche rimpianto, soprattutto per il match di un mese fa contro Svitolina, dove si è trovata in vantaggio 5-2 nel terzo set. “Dopo due ottavi di finale, quello del mese scorso e quello di cinque anni fa a Parigi, credo di essere pronta per fare un passo avanti. Conosco Rybarikova, anche se non abbiamo mai giocato contro. Ha un gioco simile al mio, ha un buon servizio e usa molto lo slice. Anche lei ha un tennis che ricorda quello maschile” ha concluso la 26enne spalatina.