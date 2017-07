Wimbledon LIVE: finalmente Kerber! Kuznetsova vola

Wimbledon day 7. In campo tutti gli ottavi di finale. Murray-Paire, Nadal-Muller, Federer-Dimitrov e Djokovic-Mannarino. Fra le donne Kerber-Muguruza, Azarenka-Halep e Venus

Partite concluse

–

Partite in corso

[1] A. Kerber vs [14] G. Muguruza 6-4

[7] S. Kuznetsova vs [9] A. Radwanska 6-2

[4] E. Svitolina vs [13] J. Ostapenko 3-6

[Q] P. Martic vs M. Rybarikova 4-6

Cosa succede LIVE?

Il quarto set della giornata è anche quello più lottato: Kerber gioca due game fenomenali e chiude il parziale con tre punti di pura resistenza. 6-4 per la tedesca

gioca due game fenomenali e chiude il parziale con tre punti di pura resistenza. 6-4 per la tedesca Si lotta dappertutto tranne che sul campo 3: Kuznetsova sta distruggendo le resistenze di Aga Radwanska (primo set 6-2). Ostapenko urla, sbraccia e tira soliti dritti al fulmicotone: Svitolina si difende come può ma nel frattempo è sotto di un set (6-3). Kerber e Muguruza se le danno di santa ragione (4-4), Rybarikova rimonta alla grande Martic e vince il primo set (6-4)

