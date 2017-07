Wimbledon: Murray di forza, Cilic passeggia

Il numero 1 del mondo chiude in tre contro Paire. Decimo quarto consecutivo ai Championships. Sfiderà Querrey. Bautista fa sei giochi contro il croato

[1] A. Murray b. B. Paire 7-6(1) 6-4 6-4 (Giacomo Capra)

Il numero 1 del mondo Andy Murray gioca un match opaco ma riesce comunque a imporsi in tre set su Benoit Paire, attuale numero 46 del mondo ma ex top 20. Un solo precedente tra i due risalente al torneo di Montecarlo 2016 quando il francese era stato a un passo dalla vittoria prima di subire la rimonta dello scozzese. Il servizio non si dimostra un fattore nel primo set con diversi game molto lottati e ben tre break consecutivi di cui due a favore di Paire. Il transalpino però, dal 4-2 avanti, subisce il ritorno di Murray e sul 5-6 si trova a dover annullare due set point prima di riuscire ad impattare sul 6 pari. Nel tie-break Benoit gioca in maniera pessima andando al cambio campo addirittura sotto 6-0 e soccombendo poco dopo per 7 punti a 1. Sulla scia negativa della fine del primo set il francese perde subito la battuta in apertura di secondo. Murray a dispetto del vantaggio appare poco convincente a livello di gioco e infatti il parziale procede a strappi. Paire alterna ottime giocate a errori grossolani e, dopo aver rimontato il break nel sesto game, cede di nuovo malamente a zero la battuta sul 4 pari. Il numero 1 al mondo riuscirà a chiudere il set con il servizio a disposizione, ma solo dopo aver dovuto annullare ben quattro palle del controbreak. Il terzo parziale è quello dall’andamento più regolare. Arriva sul 4 pari il primo e unico break: Benoit si fa rimontare dal 40-15 e commette un grave doppio fallo sul 40 pari, Murray brekka alla prima opportunità e va a servire per il match. Questa volta non avrà problemi a chiudere partita e incontro tenendo il servizio a 15. L’inconsistenza nei momenti decisivi del talentuoso giocatore francese ha fatto sì che una partita potenzialmente combattuta si trasformasse invece in una vittoria abbastanza agevole per Andy Murray. Lo scozzese raggiunge dunque i quarti di finale dove troverà il bombardiere americano Sam Querrey, giustiziere lo scorso anno di Djokovic qui ai Championships. 7-1 i precedenti a favore del campione in carica di Wimbledon con l’unica vittoria dello statunitense risalente al torneo di Los Angeles del 2010. Ultimo incrocio invece al terzo turno degli ultimi Australian Open (3 set a 0 per Murray).

[7] M. Cilic b. [18] R. Bautista Agut 6-2 6-2 6-2 (Giovanni Vianello)

Marin Cilic stacca il pass per i quarti a Wimbledon sconfiggendo nettamente in tre set lo spagnolo Roberto Bautista Agut. I precedenti recitavano 2-1 in favore di Cilic, anche se Bautista Agut aveva vinto l’unico confronto negli Slam, a Melbourne nel 2016. Cilic cercava il quarto accesso ai quarti consecutivo e nel complesso della sua carriera a Church Road, nel tentativo di staccare Mario Ancic e diventare secondo giocatore croato in solitaria per numero di quarti a Wimbledon, dietro a Goran Ivanisevic (che è a quota 7). Bautista Agut cerca invece il primo quarto Slam in carriera; lo spagnolo è giunto ormai al nono ottavo major. Nel primo set si assiste in avvio a quattro game di studio, poi Cilic ingrana la quinta e incamera quattro game consecutivi, aggiudicandosi il parziale 6-2. Dopo un avvio in cui Bautista Agut aveva dimostrato solidità da fondo, lo spagnolo sembra impotente al gioco molto più adatto al rapido del croato, che con scambi veloci e qualche discesa a rete spadroneggia sul court. Il secondo set ha stesso risultato, 6-2 per il croato. Marin si porta avanti 4-1 e servizio, poi subisce un break ma recupera immediatamente il doppio break di vantaggio. Come nel primo, Bautista cerca di prolungare gli scambi, ma è preda della maggior potenza del servizio e del dritto dell’avversario. Nel terzo set Cilic va avanti 5-1 e chiude 6-2. Ancora una volta Marin è devastante con servizio e dritto, ma anche molto solido col rovescio e Bautista non trova contromisure alla potenza del croato. Prestazione ai limiti della perfezione per Cilic oggi, con concentrazione costante per tutto l’arco del match e continuità a livello di colpi. Al prossimo turno per il croato o Nadal o Gilles Muller. Con Nadal è indietro 1-4 nei confronti diretti, con il lussemburghese è avanti 2-0.

[24] S. Querrey b. K. Anderson 5-7 7-6(5) 6-3 6-7(11) 6-3 (Michele Trabace)

(in aggiornamento)

