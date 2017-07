Le quote di oggi

Le quote (Bet365) del day 7, il Manic Monday: in campo gli ottavi di finale maschili e femminili. Federer-Dimitrov sarà ancora una sfida dal destino segnato?

Abbiamo potuto constatare che questo articolo quotidiano è molto cliccato. Evidentemente le quote interessano, sia a chi scommette sia a chi è curioso di vedere chi siano i favoriti. Però non si è sviluppato ancora un forum di consigli su quelle che vi paiono le quote più interessanti, più giuste o più sbagliate. Credo che se qualcuno cominciasse a discuterne si svilupperebbero interessanti confronti (Ubaldo)

Wimbledon 2017: ANTEPOST

Le quote degli ottavi maschili

Per la battaglia citofonare Raonic-Zverev o Anderson-Querrey. In entrambi i casi c’è un giocatore (il primo, quello favorito) che predilige la superficie e ha già raggiunto la seconda settimana di Wimbledon più volte. Lo sfidante, però, ha le carte in regola per guadagnarsi una quasi parità nei pronostici. Zverev da un anno a questa parte sta sfoggiando una continuità di rendimento impressionante a fronte dei suoi 20 anni, e viene da una buona preparazione sull’erba. Questi sono i suoi primi ottavi a livello Slam. Querrey lo scorso anno fu in grado di spingersi fino ai quarti di finale, e nelle sue giornate di buona può essere cliente difficile per chiunque. L’altro incontro in bilico è Thiem-Berdych: le quote giustamente favoriscono Berdych, decisamente adatto per tipo di tennis ai campi londinesi. Ma l’austriaco è migliorato e sta migliorato tantissimo. Djokovic-Federer-Nadal-Murray-Cilic? Difficile, davvero difficile una sorpresa.

Le quote dei vincitori del torneo maschile

Le quote degli ottavi femminili

Tra le donne è invece un problema trovare le favorite di ogni incontro. Proviamo a scovare qualche quota ingannevole. Ostapenko sfavorita contro Svitolina? Uhm, non c’è da giurarci. L’ucraina mantiene qualche piccolo problema tecnico su questa superficie, e per attitudine alla lotta al momento la lettone sembra avere qualche carta in più da giocare. È almeno un fifty-fifty. Anche Radwanska contro Kuznetsova ha più chance di quelle concesse dai bookmaker. La polacca ha cambiato marcia quando stava per abbandonare il torneo contro Bacsinszky; non è al meglio, ma se la sua avversaria le lascia margine di manovra, lei aziona quel tipo di tennis che su erba può mandare in crisi tutte le avversarie. Kuznetsova è pragmatica, ma non può dirsi esente da pericoli. Kerber-Muguruza sarà gran match, e chissà che l’orgoglio non spinga Kerber oltre l’oggettivo sfavore dei pronostici. Non è da credersi impossibile. Su Azarenka-Halep le quote offrono forse troppo squilibrio, perché la rumena su erba può incontrare delle difficoltà. Specie se Azarenka riesce a imporre un ritmo superiore al suo tennis standard.

Le quote dei vincitori del torneo femminile

