Wimbledon, ottocento sterline per vedere Nadal e Djokovic

Biglietti costosi al mercato nero per assistere agli incontri del lunedì di Wimbledon

Lungo il tragitto che porta dalla fermata della metropolitana (di Southfields) all’impianto di Wimbledon stazionano bagarini che, discretamente, trattano biglietti. Sono disposti a vendere ma anche a comprare ingressi per il torneo.

Ho provato a chiedere il costo del biglietto più economico per il campo centrale. Si sono consultati fra di loro, ma per il Centrale al momento non avevano disponibilità. Ma ne avevano per il Court 1. Ho chiarito che desideravo il più economico che avevano, e la risposta è stata 800 sterline. Suppongo però che la cifra vada considerata il prezzo di partenza di una eventuale trattativa.

Sul Court 1 il programma di oggi prevede: Konta vs Garcia, poi Nadal vs Muller e infine Mannarino vs Djokovic.