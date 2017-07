Accadde oggi Wimbledon: il secondo “Serena Slam”

11 Luglio 2015, Serena entra nella storia diventando la tennista più anziana a vincere uno slam nell'Era Open (superando Martina Navratilova)

Campo centrale di Wimbledon, Serena Williams scende in campo contro la spagnola Garbine Muguruza per centrare il suo quarto slam consecutivo, per compiere in pratica quello che verrà poi definito il “Serena Slam”. La campionessa di New York, Melbourne e Parigi supererà con un doppio 6-4 la sua antagonista spagnola. Serena, sotto gli occhi di Martina Navratilova, diventa inoltre la più anziana a trionfare in un major nell’Era Open, superando proprio Martina che nel 1990 vinse in Championship a 33 anni e 263 giorni. Per Serena invece gli anni sono sempre 33 ma i giorni 289. Forse solo un piccolo dettaglio ma intanto adesso anche questo record è nelle sue mani. La Williams avrebbe poi ritoccato due volte il suo stesso record vincendo l’edizione 2016 di Wimbledon e l’Australian Open 2017.

La cronaca da Wimbledon di AGF

Le parole di Serena dopo la vittoria: “Al di là dei vari record volevo tanto vincere Wimbledon di nuovo, e ci sono riuscita. La settimana in più tra Parigi e Wimbledon mi ha aiutata, ho potuto tirare il fiato tra i due tornei, e poi riprendere gli allenamenti per l’erba. Da questo Wimbledon ho imparato che il mio team funziona: il modo di prepararmi, di allenarmi, etc etc: è un lavoro di equipe e qui si è visto che il team ha lavorato bene. Ho raggiunto il Serena Slam, ma non ancora il Grande Slam, quindi fino a che non l’ho ottenuto per me è difficile immaginare l’emozione che provoca. Sono ufficialmente la vincitrice più anziana in uno Slam? “Cool!”, ma mi sento ancora giovane, però. La finale maschile di domani sarà un grandissimo match, sono contenta di non dover giocare contro nessuno dei due finalisti”.

