Angelo Binaghi migliora, ma non sta benissimo. È ancora ricoverato

È In terapia intensiva. La situazione resta abbastanza critica, e i medici hanno deciso di tenerlo ancora sotto osservazione

Dopo la paura dei giorni scorsi, iniziano ad arrivare buone notizie per Angelo Binaghi. Nella giornata di venerdì scorso il presidente della Federazione Italiana Tennis era stato ricoverato d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma, in seguito a un malore sopraggiunto, pare, mentre si trovava in sauna; attualmente la sua situazione pare migliorare. La prima angiografia aveva evidenziato un’emorragia cerebrale localizzata tra cranio e cervello, di origine benigna, dunque non legata ad aneurisma o malformazioni vascolari. Non sono stati riscontrati danni cerebrali importanti.

Binaghi è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica, e dopo i primi accertamenti la situazione era stata descritta come preoccupante, ma stabile. Le sue condizioni migliorano, a quanto dice lo staff medico, ma deve rimanere ancora in terapia intensiva. Al momento è comunque esclusa un’operazione chirurgica, per quanto Binaghi rimanga sotto stretta osservazione. Non c’è stato ictus.

Al presidente della FIT vanno i migliori auguri di una pronta guarigione da parte di Ubitennis.