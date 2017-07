Il ginocchio scricchiola e Wawrinka si ferma

A quanto pare lo svizzero si trascina il problema da diversi mesi, ma i pochi match giocati sull'erba sembrano aver peggiorato la situazione. "Tornerò quando sarò davvero pronto"

Che l’erba non sia la migliore amica di Stan Wawrinka è fatto notorio, ma la stagione sul verde 2017 è stata particolarmente avara con il tennista vodese: due i tornei disputati, Queen’s e Wimbledon, altrettante le sconfitte al primo turno, contro Lopez e Medvedev, e una marea di cattive sensazioni. “Stan the Man” può vantare due quarti ai Championships come fiori all’occhiello delle sue apparizioni on grass, e farebbe volentieri a meno di sacrificare ai prati parte della sua stagione, ma pare che i risultati particolarmente deludenti raccolti quest’anno siano almeno parzialmente da addebitare a un guaio al ginocchio sinistro, che Wawrinka sostiene di dover sopportare da un po’ di tempo.

“Era la prima volta che giocavo sull’erba da quando soffro di questo problema” ha dichiarato il recente finalista dell’Open di Francia. “Ora è arrivato il momento di fermarmi, capire quale sia l’origine di questa complicazione insieme ai medici e al mio team. Tornerò quando il quadro clinico sarà più chiaro e il dolore scomparso.” Il numero 3 del mondo (in realtà già scivolato alla quarta posizione della classifica ATP, superato da Novak Djokovic dopo il rovescio londinese) ha confermato per l’ennesima volta quanto già chiaro a tutti da tempo immemore, ossia il suo scarsissimo feeling con l’erba: “Di sicuro non è la superficie migliore per il mio ginocchio, anche se preferirei non alimentare alibi inesistenti. Ho semplicemente giocato due tornei orrendi. Speravo che il periodo passato tra la sconfitta con Lopez al Queen’s e oggi sarebbe stato sufficiente a risolvere il problema, ma non è stato così. Guarire ora è la priorità assoluta.”

Lo scorso anno Wawrinka ha partecipato solo ai due Masters 1000 sul cemento nordamericano tra Wimbledon e l’Open degli Stati Uniti, in Canada e a Cincinnati, nell’Ohio. A questo punto però, la presenza dello svizzero alla Rogers Cup sembra quantomeno in dubbio.