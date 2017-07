Murray: “Il miglior tennis lo giochi quando non pensi troppo”

Wimbledon, ottavi di finale: [1] A. Murray b. B. Paire 7-6(1) 6-4 6-4. L'intervista del dopo partita ad Andy Murray

Dopo esserti lamentato della mancanza di preparazione su erba e dell’infortunio all’anca, sei più fiducioso ora?

Diciamo che, come ho detto all’inizio, ero in grado di giocare sette partite. In questo match sono riuscito a colpire la palla in modo molto pulito, mentre nelle prime due partite sentivo di non avere ritmo.

Hai giocato contro quattro giocatori davvero poco ortodossi. È questo che ti ha consentito di ritrovare il ritmo giusto?

Sì, sono stati quattro giocatori molto diversi l’uno dall’altro. Benoit (Paire ndt) ha giocato molti dropshot ma mai come Dustin (Brown ndt). Comunque negli ultimi due match ho potuto giocare più scambi lunghi e oggi mi sono sentito meglio.

Benoit ha detto di averti testato con delle palle corte per vedere come ti muovevi e constatato che eri rapido come una lepre. È un movimento istintivo?

Mi sono mosso bene, meglio che durante l’incontro con Fognini. Del resto sono stato costretto a muovermi molto. La cosa piacevole di oggi è che sono riuscito ad arrivare sui suoi colpi in ogni parte del campo e gli ho reso difficile superarmi con i suoi. La velocità della mia seconda palla sembra discreta, mentre la prima è lievemente più lenta del solito. Ma quest’anno è accaduto per tutti i giocatori, quindi potrebbe essere un problema di palle.

I neuroscienziati dicono che il gioco è talmente rapido che non si ha tempo di pensare.

Penso che il miglior tennis lo gioco quando non penso. Fai affidamento sull’istinto. Ecco perché è importante l’allenamento perché i tuoi movimenti diventano automatici e non analizzi troppo. Il fatto è che di solito quando pensi, alla fine pensi in negativo.

Traduzione di Milena Ferrante