Nadal: “Muller ha meritato di più di me. Ma io c’ero eccome”

La conferenza stampa del maiorchino dopo la sconfitta 15-13 al quinto set negli ottavi di finale di Wimbledon

Come descriveresti il match che hai appena disputato?

Lui ha giocato bene, io non ho giocato il mio miglior tennis nei primi due set. Ho commesso un paio di errori che mi hanno costretto a giocare con il punteggio a sfavore per tutto il tempo ed è una cosa difficile da fare contro un giocatore come Muller. Così, complimenti a lui. Soprattutto nel quinto set ha giocato alla grande. Io c’ero e ho combattuto su ogni palla sino alla fine con il giusto atteggiamento. Probabilmente non è stato il mio miglior incontro, ma al contempo ho giocato contro un avversario difficile.

Nei due primi parziali, in cui hai lottato per cercare di dare il meglio di te, avevi difficoltà a entrare nel match? Oppure era uno di quei giorni in cui non riesci a trovare le giuste sensazioni?

È che quando incontri un giocatore come lui che non ti dà ritmo, tutto è più complicato. All’inizio ho avuto le mie chance. Dirlo adesso è sciocco, ma se avessi fatto il break al terzo o quarto game del primo set, forse ora parleremmo di tutt’altro. Ma non ci sono riuscito. Contro tennisti di quel genere non puoi fare errori. È quello che ho fatto in un paio di occasioni nel primo e nel secondo parziale e mi sono trovato due set sotto. È dura recuperare da due set a zero. Io penso di aver fatto bene: ho avuto le mie opportunità nel quinto. Anche lui, lui ne ha avute di più. Perciò, credo abbia meritato un po’ più di me la vittoria. Ma io c’ero eccome. Ho avuto un paio di break point che erano quasi dei match point. Ho fatto qualche errore, soprattutto su quello in cui sono andato a rete. Facile dirlo ora, ma io sono più bravo di lui da fondo campo e quindi non avrei probabilmente dovuto seguire a rete così presto quel colpo. L’altro ho cercato di giocarlo con aggressività e ho mandato lungo il diritto. Tutto qui. Un altro, sul secondo servizio, ho fatto una bella risposta. Il giudice di linea l’ha chiamato fuori ed invece era dentro. Sul servizio successivo ha fatto un ace.

Hai affrontato Muller anche in passato. Ci sono stati molti momenti di tensione. Non ha mai ceduto. Ti aspettavi che lo facesse, magari dopo aver fallito i match point al quinto?

Sì. Ho avuto le mie chance e lui ha fatto degli errori, ma non abbastanza. Come ho già detto, ho avuto un paio di opportunità. Ma è vero che lui ha giocato con più aggressività di me e meglio di me nel quinto parziale. Io ho giocato bene a tratti, ma ho lottato spesso contro il punteggio. 0-15, 0-30, troppe volte nell’ultimo set. Di norma quando ti ritrovi spesso in questa situazione, alla fine perdi. Ed è ciò che è successo. Anche così, penso di avere giocato con la giusta determinazione, passione ed atteggiamento verso la partita. Però, certo, il suo servizio è davvero notevole. Ho provato a fare diverse cose. Ma la verità è che lui ha piazzato molto bene la palla con il servizio in quel set, con continuità, ha battuto poche seconde. Tutto qui. Mi congratulo con lui.

Cosa hai provato al quinto set, durato così tanto, nel sapere che la folla era con te?

È stato grandioso. Grande atmosfera e grande sensazione. Io ho dato tutto sul campo. Ho giocato con tutta la mia passione. La folla di solito lo apprezza. Grazie per il sostegno. È stato bello. Ci ho provato. Mi spiace per chi faceva il tifo per me, ma è stato bello sentire il sostegno del pubblico.

Prima di venire a Wimbledon ti chiedevi se le tue ginocchia sarebbero state all’altezza della situazione. Sei stato 4 ore e 48 minuti in campo. Hai riserve sul fatto di tornare qui il prossimo anno?

Mai detto che non sarei tornato. Voglio tornare e giocare ancora sul campo centrale.