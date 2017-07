Wimbledon, la situazione del doppio. Avanzano i numeri uno

Allineati ai quarti di finale i tabelloni di doppio maschile e femminile. Agli ottavi invece quello misto

Wimbledon è tradizione, il torneo dove probabilmente le discipline di coppia valgono più di qualsiasi altra parte. Importanti quindi anche i verdetti dei doppi della giornata di ieri. Partiamo dagli uomini con il quadro quasi totalmente allineato ai quarti di finale, l’unica sfida che manca è quella Daniel/Demoliner contro i fratelli Skupski. Il match è stato interrotto alla fine del terzo set con la coppia britannica in vantaggio di due set a uno.

Gli altri accoppiamenti: nella parte alta i quarti vedranno l’affascinante scontro tra Kontinen/Peers (campioni in Australia) e Harrison/Venus (vincitori a Parigi). La coppia vincente sfiderà Kubot/Melo o il vincente dell’unico ottavo ancora da completare citato poc’anzi; nella parte bassa invece si sfideranno Podlipnik-Castillo/Vasilevski – Mektic/Sugor e Matkowski/Mirnyi contro Marach/Pavic. Tante le teste di serie saltate, infatti tra le otto coppie solo la metà partiva con i favori del pronostico al momento del sorteggio.

Il tabellone maschile di doppio

Va un po’ meglio tra le donne dove tra le otto coppie che hanno raggiunto i quarti cinque sono teste di serie: bisogna ricordare il ritiro delle numero uno Mattek-Sands/Safarova per il bruttissimo infortunio dell’americana. Nella parte alta le uniche teste di serie saranno Chan/Niculescu [9] che affronteranno Bellis/Vondrousova, l’altro quarto sarà tra Kuznetsova/Mladenovic e Ninomiya/Voracova. In quella bassa restano in tabellone le n.2 e n.3 del seeding, rispettivamente Makarova/Vesnina e Chan/Hingis. Le prime sfideranno Barty/Dellacqua mentre le seconde Groenefeld/Peschke.

Il tabellone femminile di doppio

Ancora ottavi, infine, per il doppio misto. Facile la vittoria all’esordio, dopo il bye del primo turno, per i favoriti del seeding Jamie Murray e Martina Hingis. Al terzo invece la vittoria della coppia n.2 del tabellone Bruno Soares e Elina Vesnina. Le vittorie sono arrivate rispettivamente contro Skupski/Smith e contro Venus/Krejcikova.

Il tabellone di doppio misto