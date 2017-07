Avviso importante per i lettori

In seguito a numerose segnalazioni, vi rivolgiamo un appello per migliorare l'esperienza su Ubitennis

Cari lettori,

come purtroppo ormai ciclicamente accade durante l’anno, siamo qui a chiedervi comprensione e collaborazione per quello che riguarda la vostra attività sul sito. Troppo spesso infatti siamo costretti a leggere commenti indecorosi, offensivi, aggressivi o inappropriati, che altro non fanno se non inquinare il lavoro che noi svogliamo per voi, e i contributi costruttivi e interessanti che voi fornite a noi. In poche parole, commenti che ledono la nostra passione.

Invitiamo pertanto chi utilizza questo sito come discarica per le proprie frustrazioni e malumori, chi si rivolge agli altri utenti in modo indegno, e chi semplicemente non rispetta l’educazione e il buon costume, a non commentare. Considerando l’enorme mole di lavoro che affrontiamo, sopratutto in un periodo Slam come quello attuale, preferiremmo non introdurre la moderazione manuale, concedendovi ancora una volta fiducia e libertà pressoché totali. Vi preghiamo di non sprecarle, e di non ostacolare la serenità altrui: non sarebbe giusto, né rispettoso, mortificare e svilire così il nostro impegno e il vostro entusiasmo.

Ci teniamo inoltre a ringraziare gli utenti che si prodigano a segnalarci i maleducati che intasano i nostri articoli, e ci scusiamo se non riusciamo a far fronte a queste intemperanze con ban e provvedimenti tempestivi: la quantità e la qualità del materiale che cerchiamo di proporvi sono tali, che spesso ci prendono praticamente la totalità del tempo. Perciò, questo sarà l’unico avvertimento che faremo: qualora dovessimo assistere a ulteriori comportamenti inaccettabili, passeremo alla modalità di moderazione manuale, con conseguente limitazione dei vostri interventi, e aumento dei nostri sforzi.

Questo messaggio, che speravamo non si rendesse necessario, purtroppo lo è diventato a causa della deriva degli ultimi giorni. Siamo stati addirittura costretti a cancellare contenuti osceni, oltre che commenti indirizzati a utenti specifici con l’unico intento di ledere la dignità personale. Ci sono giunte segnalazioni degli utenti colpiti che hanno addirittura minacciato denunce: la situazione ci sembra francamente inqualificabile. E per quanto siamo fermamente convinti che la community di Ubitennis sia uno dei punti di forza del sito, se la situazione dovesse proseguire in questi termini saremo costretti a uno stretto giro di vite che significherebbe estrema limitazione o chiusura dello spazio. Credeteci, è davvero l’ultima cosa che vogliamo. E per questo vi chiediamo di impegnarci con noi a ripristinare un ambiente sereno e costruttivo.

Vi preghiamo ancora una volta di rispettare il nostro lavoro, e ancora di più la passione di chi commenta con l’obiettivo di intrattenere discussioni pacifiche e approfondite.

Grazie, a nome di tutto il team Ubitennis