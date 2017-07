Karolina Pliskova, le prime parole da regina della WTA

I will definitely remember today! Although right now I am not celebrating a victory on the court, I have become the world number one. And this really means a lot to me. Actually, I can’t even realize what I have achieved. I worked very hard, as did all the people around me. Thanks to everyone who believed in me, as well as to those who doubted. Being the world number one is also a big responsibility for me. I’m aware of that and I can promise I will do my best not to disappoint in this role. Hopefully I’ll succeed. Once again I’d like to thank my family, my team of the closest people around me. Without you I wouldn’t be where I am. ❤️🤗 Dnešní den si budu rozhodně pamatovat. Přestože zrovna nejásám po vyhraném zápase přímo na kurtu, stala jsem se světovou jedničkou. A to pro mě znamená strašně moc. Vlastně si ani pořádně nedokážu uvědomit, čeho jsem dosáhla. Pracovala jsem opravdu tvrdě, stejně jako všichni lidé kolem mě. Díky všem, kteří mi věřili a vlastně i těm, kteří o mně pochybovali. Být světovou jedničkou je pro mě zároveň velká zodpovědnost, to si uvědomuju a můžu slíbit, že udělám maximum abych v téhle roli nezklamala. Snad se to povede. Ještě jednou děkuji rodině, mému týmu a nejbližším kolem mě. Bez vás bych nebyla tam, kde jsem.

