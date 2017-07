Wimbledon: 100 partite giocate da Roger Federer… ennesimo record!

Continuano le tante cifre e record di Roger Federer: dopo le 100 partite giocate agli Australian Open, oggi arriva la tripla cifra anche a Wimbledon

Che Roger Federer fosse un recordman non è di certo una novità, eppure l’elvetico riesce sempre a stupire gli amanti delle statistiche. Infatti proprio oggi, così come ha giustamente osservato Luca Marianantoni, il campione di Basilea giocherà la sua 100esima partita a Wimbledon contro Milos Raonic, autore della sconfitta dello stesso Federer l’anno scorso in semifinale. Il 18 volte vincitore Slam non è il solo ad issarsi nella classifica delle 100 partite disputate: Roger è il secondo tennista della storia a raggiungere un tale risultato dopo Jimmy Connors che il 29 giugno 1991 andò in tripla cifra ai Championships battendo Aaron Krickstein al secondo turno per 6-3 6-2 6-3. Ci sono state anche diverse donne capaci di centrare questo traguardo, prima fra tutte Billie Jean King il 23 giugno 1982 e a seguire Chris Evert il 20 giugno 1988, Martina Navratilova il 6 luglio 1989, fino ad arrivare a ieri, in cui un’altra tennista che non ne vuole proprio sapere di appendere la racchetta al chiodo, ha agguantato il primato delle 100 partite a Wimbledon: Venus Williams.

Tornando a sua Maestà Federer, è doveroso sottolineare che lo svizzero quest’anno ha conquistato la tripla cifra anche agli Australian Open, diventando così il secondo tennista, sempre dopo Connors (US Open 1988), a tagliare questo traguardo in due Slam. In particolare, a Wimbledon Roger è stato in campo per 200 ore e 43 minuti che equivalgono a 8 giorni, 8 ore e 43 minuti. Una media di quasi 2 ore a partita. Il suo primo match risale al 1999, quando un giovane 17enne calcava il tempio del tennis, perdendo contro il ceco Jiri Novak (6-3 3-6 4-6 6-3 6-4). Tuttavia, la straordinarietà di questo record risiede soprattutto nel bilancio di vittorie: 88 vittorie e 11 sconfitte. Di queste 80 sono state giocate sul Centre Court (compresa quella di oggi), 13 sul campo numero 1, 2 sul campo numero 13, 4 sul campo 2 e una sul campo 6. Tra le 100 partite, Roger ha incrociato la racchetta con 75 avversari, scontrandosi 4 volte con Andy Roddick, di cui una semifinale (2003) e 3 finali (2004, 2005 e 2009) e tre sfide con Mario Ancic, Novak Djokovic, Lleyton Hewitt, Rafael Nadal e Milos Raonic (compreso il match di oggi). Si spera che il bilancio positivo di tutte queste cifre da capogiro venga aggiornato anche oggi stesso.