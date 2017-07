Le quote di oggi

È il day 9, si giocano i quarti di finale maschili. Chi rischia di più tra Federer, Djokovic, Murray e Cilic?

Abbiamo potuto constatare che questo articolo quotidiano è molto cliccato. Evidentemente le quote interessano, sia a chi scommette sia a chi è curioso di vedere chi siano i favoriti. Però non si è sviluppato ancora un forum di consigli su quelle che vi paiono le quote più interessanti, più giuste o più sbagliate. Credo che se qualcuno cominciasse a discuterne si svilupperebbero interessanti confronti (Ubaldo)

Wimbledon 2017: ANTEPOST

I quarti di finale maschili: le quote dettagliate

Djokovic-Berdych

Djokovic nettamente favorito? Parrebbe proprio di sì. Nei due precedenti su erba il bilancio è 1-1, ma nelle restanti 25 sfide è un terrificante 24-1 in favore del serbo. Il ceco non avrà molto da perdere, ma è anche vero che quando si perde così spesso contro un avversario non può essere una casualità. Occhio però, di set Djokovic potrebbe lasciarne perché la sua tenuta non sembra ancora impeccabile. (Set over 3.5 -> quota 1.66)

Murray-Querrey

Paradossalmente Querrey potrebbe essere un ostacolo più duro per Murray. Se lo statunitense riesce a muoversi nel suo territorio (servizio, dritto e pochi scambi) lo scozzese potrebbe anche faticare a trovare il suo ritmo. Ma non ci si lasci ingannare dal n.1 del mondo: probabilmente sta meglio di quanto appaia, e finora non è stato abbastanza sollecitato. Persino contro Fognini gli è bastato giocare solo di rimessa. Il margine per alzare il livello è ancora ampio, ma forse un set può smarrirlo (3-1 quota 3.75).

Muller-Cilic

Muller ha speso tantissimo contro Nadal. Ma ancora più di questo fattore, che comunque potrebbe incidere su un giocatore che non fa della condizione atletica il suo punto di forza, a indizzare questo incontro dovrebbe essere il clamoroso rendimento di Cilic in questo torneo e in generale sull’erba. Praticamente in quattro sofferto non ha mai sofferto neanche lontanamente. Muller gli proporrà un tennis diverso, ma non dovrebbe bastare. (Primo set over 10.5 game -> quota 2)

Federer-Raonic

Lo scorso anno era finita con la vittoria del canadese. Era un altro Federer, e probabilmente era anche un Raonic migliore di questo. Ad oggi – nonostante le caute parole pre-partita di Federer – sembra difficile ipotizzare un vincitore diverso dallo svizzero. Ha un’altra velocità di tennis, sta rispondendo alla grande e ha tutte le armi per disinnescare i punti di forza di Raonic. L’unica speranza del canadese? Essere praticamente impeccabile a servizio. E una volta al tie-break, non sbagliare ancora nulla. Facile no? (Federer 3-0 1.90)

I vincitori del torneo maschile e femminile: le quote

