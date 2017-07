Wimbledon: Venus e Roger, non è un paese per giovani

Roger Federer, Venus Williams e Gilles Muller, rispettivamente (quasi) 36, 37 e 34 anni: l'old gen che finora ha catalizzato l'attenzione in questo Wimbledon

Venus, Roger: l’Old Gen marcia trionfalmente a Wimbledon 2017. Williams dall’alto dei suoi 37 anni e dei cento match disputati sull’erba fatata degli impianti di Church Road ha strapazzato la ventenne Ostapenko, fresca fresca di un titolo al Roland Garros, dimostrando che non basta tirare più forte: il tennis è anche pensiero, fantasia, variazioni di ritmo. King Federer, di un anno più giovane di Venus, anche lui “centenario” negli incontri affrontati a Wimbledon, ha dato una lezione al suo improbabile erede Grigor Dimitrov, spiegandoci ancora una volta che cos’è il tennis, geometria e metafisica nello stesso tempo.

E se vincesse Wimbledon uno di loro o addirittura due, considerato che la coppia Venus e Roger, oltre ad essere quella più blasonata con 7 Championship per lui e cinque per lei, ha il favore dei pronostici? Sarebbe il modo migliore di coronare una carriera che è già leggenda, in cui l’età è solo una variabile, un’asticella che la classe e l’intelligenza tennistica possono spostare sempre più in alto.

L’avanzata delle pantere grigie sui campi verdi del Regno Unito ha un altro piccolo grande protagonista, il lussemburghese Gilles Muller che alla bella età di 34 anni non solo ha vinto il suo primo torneo, ma ha anche mandato a casa il pretendente più scomodo allo Slam regale, Rafa Nadal, inchiodandolo grazie a un serve and volley delle migliori tradizioni. E prima di affrontare la maratona di quasi cinque ore con lo spagnolo, nel turno precedente aveva giocato altri 5 set ,battendo Rosol dopo avergli annullato un match point. La povera fidanzata del tennista ceco tutte le volte in cui serviva Gilles con le sue fiondate chiudeva gli occhi e congiungeva le mani. Le sue preghiere, però, non sono servite. E nemmeno quelle della compagna di Gilles, che dopo altri cinque set con Marin Cilic, è uscito a testa alta ai quarti.