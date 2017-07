Bollettino medico sulle condizioni di Angelo Binaghi dopo il ricovero di venerdì

Dopo l'emorragia cerebrale che aveva colpito il presidente FIT la scorsa settimana sembrano in miglioramento le sue condizioni

Sono in miglioramento le condizioni di salute del presidente federale Angelo Binaghi, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma venerdì scorso in uno stato di commozione cerebrale, peraltro mai sfociato in ictus, che tuttavia aveva destato non poche preoccupazioni. Il silenzio dei preposti alla comunicazione e degli altri responsabili federali che interpellati parevano minimizzare l’episodio e non sembravano propensi ad informare esaustivamente sull’avvenuto ricovero del dirigente sardo, era apparso singolare. Ieri sul sito federale si è dato però notizia, cinque giorni dopo, dell’avvenuto ricovero del presidente federale. Che non sia stata però roba di così poco conto lo ha dimostrato il suo prolungato ricovero in terapia intensiva che, stante l’auspicato miglioramento delle condizioni, dovrebbe però cessare oggi. Sono tuttavia previsti ancora alcuni giorni di permanenza in ospedale (una settimana?) per compiere tutti i controlli necessari a scongiurare eventuali ricadute, prima di un normale periodo di convalescenza.

Questo il comunicato comparso ieri sul sito federale: “La Federazione Italiana Tennis comunica quanto segue. Nella serata di venerdì scorso il Presidente della FIT Angelo Binaghi ha subito un episodio di origine neurologica che ha richiesto il suo ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del Presidente sono buone e in ulteriore miglioramento: è prevedibile che sarà dimesso nel corso della prossima settimana. Domani lo staff del Gemelli diramerà un bollettino medico dopo aver effettuato, come da programma, ulteriori esami”.