Djokovic: per tornar protagonista… più palla e meno nutrizionista!

Ci tramanda il gran Merlino

che un bel dì, nell’antro tetro

vi arrivò, giovin Nolino

per carpirgli ogni segreto.

Il ragazzo è assai brillante

ruba trucchi e gran pozioni

e diventa, in un istante

un campione tra i campioni.

Tra misture e sortilegi

ben apprende l’alchimia,

i difetti volge in pregi

e poi tutti spazza via.

Così vince ogni duello

ed impone anche a corte

con la forza, pur se snello,

or la legge del più forte.

Poi però, e spesso avviene

prova noia a tutto quanto

la gran forma non mantiene

ed il fluido perde d’incanto.

Con la dieta, amore e pace

non riesce più a stupire

sembra ormai non più capace

di trionfi in avvenire.

Or dovrà tappar la falla

per tornar protagonista

e pensar di più alla palla

che alla sua… nutrizionista!