Special Exempt: il pronostico del maestro

Quinta puntata della nuova serie targata Ubitennis: i nostri mitici inviati Luca Baldissera e Vanni Gibertini si ritrovano per commentare le giornate di Wimbledon. Oggi si parla di Cilic, il cavallo di Baldissera, della sconfitta di Murray e di tanto altro. Scaricate i podcast!

Tornano i nostri mitici inviati: dopo le dirette in Australia e a Indian Wells, non potevano mancare per commentare Wimbledon, anche se a distanza. La strana coppia Gibertini&Baldissera torna per discutere delle giornate londinesi, in una nuova serie di podcast. Il buon Gibertini ha così avuto un Exempt, data la sua impossibilità di essere a SW19: e poi si lamentano delle regole del circuito… Nella puntata di oggi: il favorito di Baldissera per raggiungere la finale, Marin Cilic, continua la sua corsa. La sconfitta di Murray ed i suoi acciacchi, l’infortunio di Nole e la sua possibile lunga sosta. Baldissera crede in Rybarikova per la finale femminile. La risposta al lettore. E tanto altro!

Ricordate di scaricare il podcast: basta cliccare sulla freccetta in alto a destra! Avete qualche domanda da rivolgere al nostro inviato e al nostro Special Exempt canadese? Commentate qui sotto, e i due vi risponderanno nella prossima puntata