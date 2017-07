Wimbledon, doppio: fuori Hingis e Kuz/Mlade. Tra gli uomini avanti i n.1 (col brivido)

Finisce la favola dei fratelli Skupski, nati a Liverpool. Kontinee e Peers annullano match point ma passano. Martina Hingis non giocherà la sesta finale a Wimbledon

Doppio maschile

Hanno rischiato davvero parecchio Kontineen e Peers, capofila del ranking ATP di doppio e campioni degli Australian Open 2017. Dopo essere andati sotto 2 set a 1 contro Harrison e Venus (vincitori del Roland Garros) hanno dovuto annullare un match point durante il tie-break del quarto set. Scampato il grosso pericolo hanno chiuso agevolmente 6-1 l’ultimo parziale. Incontreranno in semifinale Kubot e Melo, quarti favoriti del seeding che hanno sconfitto in tre set i fratelli britannici Skupski. Finisce così il cammino dei due fratelli nati a Liverpool. L’altra semifinale si giocherà tra le coppie Metkiv/Skugor e Marach/Pavic, ultime teste di serie del seeding.

I risultati dei quarti di finale

N. Metkiv/F. Skugor b. H. Podlipnik-Castillo/A. Vasilevski 6-7(8) 6-4 7-6(5) 7-5

[1] H. Kontineen/J. Peers b. R. Harrison/M. Venus 6-4 6-7(5) 6-7(4) 7-6(7) 6-1

[4] L. Kubot/M. Melo b. K. Skupski/N. Skupski 7-6(11) 6-4 6-4

[16] O. Marach/M. Pavic b. M. Matkowski/M. Mirnyi 7-5 6-2 6-2 (giocata martedì)

Le semifinali (in programma giovedì)

[1] H. Kontineen/J. Peers vs [4] L. Kubot/M. Melo

[16] O. Marach/M. Pavic vs N. Metkiv/F. Skugor

Doppio femminile

Martina Hingis non giocherà la sesta finale sui prati di Wimbledon, dopo quella giocata e vinta in singolare, le quattro vinte in doppio e quella vinta in doppio misto. Dopo i buoni risultati colti di recente con la nuova compagna taiwanese Chan è arrivata una sconfitta contro Groenefeld e Peschke, dodicesime favorite del seeding. Vesnina (finalista qui nel 2010 e nel 2015) e Makarova lasciano un set a Barty/Dellacqua ma raggiungono la semifinale: sfideranno proprio le giustiziere di Hingis/Chan. L’altra semifinale vedrà opposte l’altra taiwanese Chan in coppia con Monica Niculescu e Ninomiya/Voracova, insolita coppia nippo-ceca: le due non avevano mai giocato assieme prima d’ora.

Un punto “discretamente” spettacolare

I risultati dei quarti di finale

[9] H-C. Chan/M. Niculescu b. M. Vondrousova/C. Bellis 6-3 6-4

[2] E. Vesnina/E. Makarova b. [8] A. Barty/C. Dellacqua 6-4 4-6 6-4

M. Ninomiya/R. Voracova b. S. Kuznetsova/K. Mladenovic 6-4 6-4

[12] A-L. Groenefeld/K. Peschke b. [3] M. Hingis/ Y-J. Chan 6-4 3-6 6-4

Le semifinali (in programma venerdì)