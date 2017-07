Wimbledon: il programma del day 11. Sarà Federer-Cilic?

L'undicesimo giorno del torneo di Wimbledon svelerà i nomi dei finalisti del singolare maschile. Federer e Cilic favoriti

Mancano solamente tre giorni alla fine del torneo di tennis più famoso del mondo, ma, come diceva Frank Sinatra, “the best has yet to come”. Domani, infatti, a partire dalle 14 si disputeranno le semifinali del singolare maschile. I primi a scendere in campo saranno Marin Cilic e Sam Querrey. Il croato ha vinto tutti e quattro gli scontri diretti – ben tre sull’erba, tra cui quello di 5 ore e 31 minuti del 2012 – ma lo statunitense è reduce da tre vittorie consecutive al quinto set (in primis quella contro Murray).

A seguire, invece, sarà la volta di Roger Federer e Tomas Berdych. Roger ha vinto contro il ceco 18 volte su 24, con Tomas che ha conquistato solamente uno degli ultimi 17 set. Tuttavia, il numero 11 del seeding la scorsa primavera a Miami si è issato fino al tiebreak decisivo, procurandosi anche due match point consecutivi, salvo poi perdere gli ultimi quattro punti. Sarà la loro terza sfida sui prati dell’AELTC, con lo svizzero che vinse senza troppi problemi negli ottavi del 2006, mentre Berdych ebbe la meglio nei quarti del 2010, approfittando al meglio dei problemi fisici di Federer e lanciandosi verso la sua (finora) unica finale Slam della carriera.

Campo centrale, a partire dalle 14 (ora italiana)

[7] M. Cilic vs [24] S. Querrey

[3] R. Federer vs [11] T. Berdych