Wimbledon junior, finisce l’avventura degli italiani

Sconfitta sia in singolare che in doppio per Forti e Forti/Finzi

Francesco Forti, Wimbledon 2017

Non ha portato fortuna il Court 8 al tennis italiano. Nella mattinata Francesco Forti è stato battuto dal francese Corentin Moutet per 7-5, 6-1 in 69 minuti. Il tempo di lasciare disputare un solo singolare junior e poi sullo stesso campo Francesco Forti è tornato a giocare in coppia con Mattia Frinzi, contro il team formato dall’argentino Geller e dal taiwanese Hsu. Forti/Frinzi sono stati battuti 6-3, 6-2 in 48 minuti. Va detto che gli avversari erano particolarmente qualificati. Corentin Moutet è la testa di serie numero 1 nel torneo di singolare, mentre la coppia Geller/Hsu è numero 2 nel torneo di doppio. Singolare maschile junior, terzo turno

[1] C. Moutet b. F. Forti 7-5 6-1 Doppio maschile junior, secondo turno

[2] Geller/Han b. Forti/Frinzi 6-3, 6-2

