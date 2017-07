Wimbledon, quote e pronostici delle semifinali femminili

Day 10 in quel di Wimbledon: Venus, Konta, Rybarikova e Muguruza si giocano l'accesso in finale. Rybarikova può davvero vincere il titolo? Venus fermerà la padrona di casa?

Abbiamo potuto constatare che questo articolo quotidiano è molto cliccato. Evidentemente le quote interessano, sia a chi scommette sia a chi è curioso di vedere chi siano i favoriti. Però non si è sviluppato ancora un forum di consigli su quelle che vi paiono le quote più interessanti, più giuste o più sbagliate. Credo che se qualcuno cominciasse a discuterne si svilupperebbero interessanti confronti (Ubaldo)

Wimbledon 2017: ANTEPOST

Wimbledon, semifinali femminili: le quote dettagliate

Muguruza-Rybarikova

Per Magdalena Rybarikova il dubbio non è più il tennis (precedenti 2-2: ultimo a Birmingham 2015, erba, vittoria di Rybarikova). Dopo aver eliminato Pliskova e Vandeweghe, due giocatrici che fanno della potenza il loro marchio di fabbrica, lo scenario tattico contro Muguruza non può vederla spacciata. Muguruza però sembra in eccellenti condizioni psicofisiche. Il suo vantaggio nel pronostico non va negato ma al contempo sembra difficile immaginare una vittoria semplice: laddove Garbine può incidere con i suoi colpi profondo, Magdalena è in grado di non perdere campo grazie ai suoi colpi svelti. Alla spagnola servirà pazienza e un terzo set non è da escludere. La scommessa folle? Rybarikova vince il 1° e perde l’incontro (quota 6.50).

V. Williams-Konta

È una partita che promette spettacolo (precedenti 3-2 Konta: ultima vittoria di Venus, Roma 2017. Nessuno scontro su erba). Konta in finale sarebbe una splendida storia per i padroni di casa (che attendono la vittoria dal 1977), ma il ritorno di Venus – qui cinque volte campionessa – non sarebbe meno contornato di epica. I pronostici vedono favorita la britannica anche in virtù della grande rimonta su Simona Halep (Konta era stata a due punti dalla sconfitta). Ma noi, analizzando il percorso di Venus, ci sentiamo di dire che la statunitensa ha quel famoso 1% in più. Sta servendo in modo quasi impeccabile, si muove in modo impeccabile e può vantare un’esperienza che manca alla sua avversaria. Konta in pressione è difficile da arginare, Venus ha più soluzioni. Alla lunga dovrebbero pagare.

I vincitori del torneo: le quote aggiornate

Gli altri incontri del giorno (challenger)

