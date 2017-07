Wimbledon: Cilic vince il bombardamento e vola in finale

WIMBLEDON - Marin Cilic raggiunge la seconda finale Slam in carriera. Querrey generoso, ma il croato è più forte

dal nostro inviato a Londra

[7] M. Cilic b. [24] S. Querrey 6-7(6) 6-4 7-6(3) 7-5

Siamo veramente all’ultimo chilometro della corsa, mancano quattro partite in tutto per concludere i singolari maschile e femminile ai Championships 2017. Nella prima, la semifinale della parte alta del tabellone uomini, scendono in campo il croato Marin Cilic (28 anni, 6 ATP) e lo statunitense Sam Querrey (29 anni, 28 ATP), i precedenti sono 5-0 in favore di Cilic, ma sono stati tutti molto combattuti, in particolare ricordiamo due quinti set proprio qui a Wimbledon, il più recente dei quali (2012) finì 17-15 al parziale decisivo.

Parte Marin alla battuta e si scatena da subito la sparatoria con i servizi e i drittoni. Sam non si tira certo indietro, e per chi è alla risposta non ci sono che le proverbiali briciole (ho contato 5 punti in totale per i ribattitori, 3 Cilic e 2 Querrey, nei primi 6 game, poi ho smesso, capito l’andazzo). Ci sono anche alcuni scambi piacevoli, pochi, per il resto dire che il gioco è scarno è un eufemismo. Ma sono da apprezzare la concentrazione e la determinazione di entrambi, entrati in partita a 100 all’ora, senza la minima sbavatura. Arriviamo al 6-6 e all’ovvio tiebreak con Marin in vantaggio nel numero di ace e vincenti, e Sam con una spaventosa percentuale di prime palle in campo (80%). Si mangia una ghiotta opportunità di minibreak il croato fallendo uno smash, ma si prende il punto successivo con il dritto. 2-1 e servizio per lui. Sembra stia accelerando al massimo ora Cilic, si cambia sul 4-2 in suo favore. Grande Sam con una volée in contrattacco a pareggiare 4-4, e brutto il gratuito di Marin che lo manda in vantaggio 5-4, ma subito il dritto in rete lo tradisce, 5-5. Con il servizio va a set point Querrey, con il servizio glielo annulla Cilic. Tra la prima e la seconda di Marin un’anziana spettatrice ha un malore in tribuna, i soccorsi si protraggono per un paio di minuti, bell’aiuto per Cilic che ha di nuovo una fondamentale prima palla, ma sbaglia un rovescio, ed è set point con la battuta per Sam: ancora tradito dal rovescio, Marin cede il primo set. Visto l’andamento del punteggio, 5 minibreak su 12 punti nel tiebreak sono tanti, è andata bene a Querrey. Partita veloce, tre quarti d’ora o poco più per un set chiuso 7-5 al tiebreak.

Tocca a Querrey ricominciare a bombardare, e nel primo game si fa subito trascinare ai vantaggi. Sbagliando un dritto concede una palla break (la prima vista nel match, in assoluto), la cancella, e poi tiene per l’1-0. Riparte il gioco senza possibilità per chi risponde, intervallato da buoni scambi come un lottatissimo punto nel quarto gioco dove Sam non chiude due smash e si fa poi infilare dal dritto di Marin. Sul 2-2 Cilic va 0-30, poi scambiando profondo va 30-40 e alla seconda palla break: ancora servizio vincente ad annullarla, 3-2 per Sam. Sul 3-3 altro momento di crisi per Querrey, stavolta le palle break sono 3 consecutive: il colpo che aveva tradito Marin a fine tie-break, il rovescio, gli restituisce il maltolto con gli interessi, sotto forma di un gran passante lungolinea che gli permette di strappare la battuta all’avversario. In una partita simile, è un avvenimento, ma era nell’aria, le occasioni le aveva avute Cilic. Poco dopo Marin chiude a zero il decimo game, 6-4, un set pari. Giusto per quanto visto in campo finora, ai punti meglio Cilic.

Cilic che infatti va subito a 3 palle break consecutive nel primo game del terzo set, Sam ne annulla due con la battuta, e la terza con una bella stop volley, ma sta rischiando troppo spesso ormai lo statunitense. A Sam servono altre due parità per tenere e portarsi 1-0. Le percentuali di prime palle in campo adesso sono pari (67%, bravissimi), ma pesano le 7 palle break (una trasformata) avute da Marin, che non ne ha concessa nessuna. Ancora sotto 15-40 Sam sull’1-1 – palle break numero 8 e 9: si è come spento a livello di intensità. Ogni turno di battuta è una sofferenza, e il dritto sulla riga di fondo di Cilic lo condanna alla seconda occasione: 2-1 e servizio per il croato, che vuole prendere il largo e si vede. Quasi inaspettata arriva la prontissima reazione di Querrey: dopo un’ora e 42 minuti, si arrampica per la prima volta a palla break sul servizio di Cilic, la trasforma con un bel rovescio facilitato da un nastro, ed è 2-2. Tutto da capo.

Non ci sono ulteriori scossoni, i giocatori ora sono molto più continui e concentrati, sempre alla ricerca della pressione da fondo a seguito di grandi prime palle. Sarà ancora tie-break. Da fondo più convincente Cilic, bravo Querrey a tenere con qualche ottimo sprazzo (almeno una gran volée). Ma sul 4-3 per Marin nel gioco decisivo, mentre è alla battuta, Sam commette due gratuiti consecutivi terribili – rovescio largo e dritto in rete – regalando due minibreak al croato e di fatto il parziale stesso, che Cilic conquista con un bel dritto alla prima opportunità. 2 set a 1 per Marin, 53 vincenti (16 errori) a 37 (17 errori), 112 punti a 94 (+18). I numeri ci dicono che sta ampiamente meritando il vantaggio finora.

Nel terzo game del quarto set, però, Cilic al servizio si distrae un attimo, commette due gratuiti evitabili, e concede palla break, cedendo poi la battuta con un dritto affondato in rete. In un attimo il resuscitato Querrey, bravo a non mollare mai, ringrazia e sale 3-1 e poi 4-2. Il rischio quinto set è concreto adesso, ma il croato prova a evitarlo con il controbreak all’ottavo game: una gran palla corta e poi una risposta di dritto lo rimettono in corsa nel parziale, siamo 4-4. Poco dopo, sul 5-4, Sam deve servire per rimanere nel match, lo fa bene e tiene senza problemi. Lo imita Marin, 6-5. E qui un doppio fallo e due errori da fondo costano caro a Querrey che deve fronteggiare due match point: fallisce il primo Marin, stampa giù il dritto sul secondo ed è prima finale a Wimbledon per lui. Risultato giusto, a parte il primo set che gli è comunque stato praticamente scippato con destrezza (e bravura) da Sam. È sempre stato avanti in tutte le statistiche, e nella solidità del gioco. Nella seconda finale Slam della sua carriera sfiderà uno tra Federer e Berdych.