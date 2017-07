Wimbledon junior ragazzi: i semifinalisti

Due europei e due americani nelle semifinali di Wimbledon junior maschile

Sta arrivando alle partite decisive il torneo dei ragazzi a Wimbledon 2017. Prosegue il cammino della testa di serie numero 1, il francese Corentin Moutet (che nel turno precedente aveva eliminato l’italiano Francesco Forti). Si ferma invece il cinese Wu, testa di serie numero 2, sconfitto dallo spagnolo Davidovich Fokina.

Singolare maschile junior, quarti di finale

[1] Corentin Moutet (WC) (FRA) b. [11] Jurij Rodioniv (AUT) 6-2 6-4 in 59 minuti

Axel Geller (ARG) b. Matteo Martineau (FRA) 6-3, 7-5 in 76 minuti

[8] Alejandro Davidovich Fokina (ESP) b. [2] Yibing Wu (CHN) 6-2 6-4 in 69 minuti

Patrick Kypson (USA) b. Michael Vrbensky (CZE) 6-2 6-1 in 47 minuti