Le quote di oggi

Abbiamo potuto constatare che questo articolo quotidiano è molto cliccato. Evidentemente le quote interessano, sia a chi scommette sia a chi è curioso di vedere chi siano i favoriti. Però non si è sviluppato ancora un forum di consigli su quelle che vi paiono le quote più interessanti, più giuste o più sbagliate. Credo che se qualcuno cominciasse a discuterne si svilupperebbero interessanti confronti (Ubaldo)

Wimbledon 2017: ANTEPOST

Wimbledon, semifinali maschili: le quote dettagliate

Querrey vs Cilic

Sia Cilic che Querrey vanno a caccia della prima finale sui prati dei Championships. Entrambi arrivano da una battaglia di cinque set: Querrey ha battuto il numero 1 del mondo Andy Murray, Cilic ha superato Gilles Muller, giustiziere in ottavi di Rafa Nadal. I precedenti dicono che Marin è avanti 4-0. I confronti diretti sono tutti abbastanza datati ma attenzione: ben tre si sono giocati su erba (uno al Queen’s e due a Wimbledon). Nei due match giocati ai Championships grandissimo equilibrio: le vittorie di Marin sono sempre arrivate al quinto (6-4 nel 2009 e 17-15 nel 2012). Pronostico? 3-2 Cilic, in fondo non c’è 2 senza 3.

Federer vs Berdych

18-6 i precedenti i precedenti in favore di Roger. Gli incontri giocati a Wimbledon sono due: nel 2006 Roger ebbe facilmente ragione del suo avversario in tre set; ma nel 2010 (precedente che forse non lascia del tutto tranquilli i Roger fans) fu Berdych a spuntarla in quattro. Il ceco raggiunse poi la finale, prima di essere sconfitto da Rafa Nadal. Roger parte a ragion veduta nettamente favorito. Il tennis espresso fin qui dallo svizzero ha rasentato la perfezione, tanto che è di gran lunga anche il favorito di bet365 per la vittoria finale. Questa sarà la sua 12esima semifinale ai Championships (una sola sconfitta, quella dello scorso anno al quinto contro Milos Raonic). Pronostico? Federer ovviamente. Magari in 4 set.

I vincitori del torneo maschile: le quote aggiornate

