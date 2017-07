Qualificazioni ATP/WTA: otto azzurri in campo

Da lunedì inizieranno cinque tornei e gli italiani presenti nei tabelloni di qualificazione sono ben otto: quattro ragazzi e quattro ragazze. Occhi puntati su Jasmine Paolini

Con l’avvicinarsi della conclusione di Wimbledon ripartono anche i tornei del circuito maschile e femminile, e inevitabili dunque sono i tornei di qualificazione che in questo caso mostrano una nutrita presenza di tennisti italiani.

Per quel che riguarda la WTA oggi scenderanno in campo quattro tenniste azzurre, equamente distribuite tra Svizzera e Romania. Sulla terra di Bucarest giocherà Martina Di Giuseppe, n. 381 del ranking e classe’91, opposta a una delle tante promesse dell’annata 1997, l’ucraina Anhelina Kalinina, attualmente n. 248. L’altra italiana presente in tabellone, nonché testa di serie numero 1, è Jasmine Paolini. La numero 133 del mondo affronterà da favorita la wild card ungherese Csilla Argyelan, n. 1079, e nonostante i tre turni di qualificazione da superare, questa è per lei una ghiotta occasione per fare il suo primo ingresso in un torneo International. Anche a Gstaad un’italiana è testa di serie, e in questo caso si tratta di Martina Trevisan, n. 167 del mondo. La numero 4 del tabellone giocherà contro la lettone Diana Marcinkevica (n. 328, 24 anni). L’altra italiana presente in gara è Camilla Rosatello (n. 294, 22 anni) la quale non è stata molto fortunata nel sorteggio considerando che ha pescato la giovane russa Anna Kalinskaya, attualmente numero 153.

I tornei dell’ATP in programma a partire da lunedì sono tre, tutti della categoria 250 ma di diversa superficie: in Croazia e in Svezia si gioca sulla terra rossa, mentre negli Stati Uniti c’è l’erba. Ad Umago saranno presenti Stefano Napolitano, Matteo Donati e Matteo Viola mentre sorprende un po’ la scelta di Alessandro Bega, n. 334 del ranking, il quale, giocando per la seconda volta in carriera un torneo di qualificazione, ha scelto di recarsi a Newport. Purtroppo non ce l’ha fatta Quinzi a rientrare nel tabellone di Bastad, fuori per un posto.