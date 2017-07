Venus e Serena, quanto equilibrio a Wimbledon

Serena da più di 10 anni domina il tennis femminile. Ma c'è un'avversaria e un torneo dove non le è andata sempre bene

Muguruza contro Williams: la finale

Considerando lo stradominio messo in mostra da Serena Williams negli ultimi anni si fa sempre più difficile trovare una giocatrice alla quale paragonarla. Se ci si sofferma esclusivamente al conteggio degli Slam, l’accostamento a Steffi Graf stride un po’ perché lei fece tutto – 22 Major e un oro olimpico – in “appena” undici anni, mentre si tende a evitare di chiamare in causa Margaret Court sia perché i suoi risultati sono un po’ datati sia per alcune dichiarazioni extra-tennistiche rilasciate in tempi recenti. Tuttavia è possibile restringere il campo ad una particolare superficie, in questo caso l’erba, e ossevando con attenzione si trova una tennista i cui risultati possono competere con quelli Serena. Inoltre non bisogna andare tanto lontano per trovarla dato che appartiene anche lei alla famiglia Williams. Ovviamente si tratta di Venus.

Con l’avvicinarsi del match odierno, la più grande delle sorelle Williams si appresta a giocare la nona finale in carriera ai Championship e sua sorella, attualmente in pausa gravidanza, ha fatto altrettanto. Quello su cui differiscono però è il numero di successi: l’elegante Venere ha trionfato 5 volte mentre la potente Serena addirittura 7. Questo dato diventa ancora più significativo se si considera il fatto che le uniche sconfitte subite da Venus in finale a Wimbledon sono arrivate per mano della sorella. Le prime nel biennio 02-03 (anche se l’anno dopo ci penso Sharapova a vendicare Venus, battendo in due set Serena) e l’ultima nel 2009. Questo match corrisponde anche all’ultima finale disputata a Wimbledon da Venus, la quale è tornata a giocarsi uno Slam proprio quest’anno in Australia.

Sull’erba di Wimbledon le due sorelle hanno avuto la fortuna di incontrarsi ben 6 volte, più di qualsiasi altro torneo, e Serena ha vinto oltre alle tre finali citate, anche il match di ottavi del 2015. È quasi superfluo aggiungere che poi vinse il titolo in finale, prorpio con l’altra semifinalista di questa edizione Muguruza.

Continuando il discorso sugli scontri diretti si nota che la superficie dove c’è maggior equilibrio è probabilmente il cemento, con Serena che vanta 11 vittorie a fronte di 8 sconfitte. Conteggiando le partite avvenute negli Slam si ottengono questi risultati: 2 vittorie a 1 agli Australian Open, e 3 vittorie a 2 agli US Open, tutte a favore di Serena. Sulla terra infine si sono giocati solo 4 match tra le Williams (3-1 per Serena).

Con l’eventuale successo di oggi, la numero 11 del mondo si porterebbe ad una sola lunghezza di distanza dalla sorella nel conteggio dei Wimbledon vinti e nonostante la sua età – 37 anni – ogni appassionato di questo sport gli augurerebbe altri 100 di questi giorni.