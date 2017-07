Wimbledon, tetto chiuso per la finale femminile

Gli organizzatori non corrono rischi e chiudono il tetto del centrale per tempo

Una leggera pioggia, che ha cominciato a cadere in modo intermittente dalle undici circa di questa mattina, ha consigliato gli organizzatori di chiudere la copertura mobile del Centre Court. Il tetto è stato chiuso con un certo anticipo, in modo da far partire l’impianto di climatizzazione ed essere pronti al 100% per l’orario di inizio previsto: le 14.00 locali (15.00 in Italia).

A detta di tutti i giocatori che hanno potuto confrontare le due situazioni, il tetto chiuso velocizza le condizioni di gioco. Probabilmente un piccolo vantaggio per Venus Williams che, più di Muguruza, conta sull’efficacia del servizio per impostare il proprio tennis e sviluppare gli scambi su brevi uno-due.

Conseguenza della cattiva giornata meteo è lo stop su tutti gli altri campi, a cominciare dalla finale femminile junior, prevista per le 13.00 locali e come minimo posticipata alle 14.00. Ma non è escluso un ulteriore rinvio.