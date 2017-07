Anteprima WTA: si torna sulla… terra

Le deluse di Wimbledon si ritrovano a Gstaad e Bucarest. Giovani speranze italiane alla tagliola delle qualificazioni

Il tennis non si ferma proprio mai. Nemmeno il tempo di rifiatare dall’abbuffata di erba londinese dei Championships ed ecco che le nostre prodi tenniste ritornano… sulla terra! Come ogni anno, dopo la breve stagione su erba e prima dell’inizio della stagione americana su cemento, il calendario ci propone una coda estiva di tornei europei su terra che inizia quest’anno lunedì 17 luglio con i tornei di Gstaad (Svizzera) e Bucarest (Romania), entrambi di categoria International.

Tante svizzere a Gstaad. Nonostante il forfait di Timea Bacsinszky e l’assenza di Belinda Bencic, sono ben cinque le svizzere presenti a Gstaad, cittadina dell’Oberland bernese. A capitanarle la vincitrice dello scorso anno, Viktorija Golubic. Tra le altre saranno da seguire la non ancora 18enne Rebeka Masarova e la rediviva Patty Schnyder, ex Top 10 che ad oltre 38 anni vorrebbe ancora togliersi qualche soddisfazione. A contendere il titolo alle svizzere ci saranno Garcia (testa di serie n° 1), Bertens (2, finalista lo scorso anno), Kontaveit (3), Barthel (4), Larsson (5), Witthoeft (6) e Rodina (8). Tra le “unseeded”, pericolose le giovani Sorribes Tormo e Sakkari. Garcia e Kontaveit paiono le giocatrici più in forma, ma bisognerà vedere se le fatiche del Roland Garros e di Wimbledon si faranno sentire. Entrambe dopo Wimbledon raggiungeranno il loro best ranking, al n° 20 Garcia, al n° 32 Kontaveit. Nessuna italiana presente nel main draw, Martina Trevisan e Camilla Rosatello sono presenti nelle qualificazioni, la prima ha passato seppur a fatica il primo turno, la seconda è stata eliminata. Di seguito il tabellone principale:

(1) Garcia vs Kostova

Khromacheva vs Martincova

(wc) Sadikovic vs (wc) Schnyder

Q vs (7) Golubic

(3) Kontaveit vs Q

Q vs (wc) Masarova

Stojanovic vs Sramkova

Soler-Espinosa vs (6) Witthoeft

(8) Rodina vs Sorribes Tormo

Chirico vs Q

Korpatsch vs Teichmann

Sakkari vs (4) Barthel

(5) Larsson vs Tomova

Q vs Haas

Q vs Tig

Krunic vs (2) Bertens

L’altro torneo settimanale si gioca a Bucarest, con sette romene presenti nel main draw: Niculescu (testa di serie n° 4), Cirstea (6), Begu (7), Bogdan più tre wild card. Non presente la campionessa uscente Halep, reduce dal fallito attacco alla vetta del ranking WTA. A guidare il seeding sarà la lettone Sevastova (al best ranking nonostante l’uscita precoce da Wimbledon), finalista l’anno scorso (subì una “doppia bicicletta” da Halep), che avrà, oltre alle tre romene già indicate, in Suarez Navarro (2), Goerges (3), Mertens (5) e Maria (8) le altre antagoniste teste di serie, e un primo turno non facile contro la russa Cepelova che ha appena vinto un ITF a Budapest. Non facile nemmeno il primo turno di Suarez Navarro contro la tedesca Beck. Nessuna italiana presente nel main draw. Potrebbe approdarvi Jasmine Paolini che ha passato il primo turno di qualificazione, mentre Martina di Giuseppe è già stata eliminata. Di seguito il tabellone principale:

(1) Sevastova vs Cepelova

Alexandrova vs Kovinic

Buyukakcay vs Hercog

Bogdan vs (6) Cirstea

(3) Goerges vs Glatch

Sasnovich vs (wc) Bara

Q vs Q

Krejcikova vs (5) Mertens

(7) Begu vs Jorovic

(wc) Cristian vs Kozlova

Q vs Parmentier

Lemoine vs (4) Niculescu

(8) Maria vs Q

Podoroska vs Zanevska

(wc)Ruse vs Shinikova

Beck vs (2) Suarez Navarro

La settimana successiva ultimo appuntamento sulla terra rossa europea con il torneo svedese di Båstad (ci saranno Petra Kvitova e probabilmente Wozniacki) e ritorno in Asia sul cemento di Nanchang, prima dell’avvio della stagione americana sul cemento che avrà negli US Open il grande evento conclusivo.

Massimo Aceti