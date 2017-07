ATP Umago, Q: Napolitano e Donati rispettano il pronostico

Primi incontri di qualificazione nel 250 dei "vicini di casa" croati. Due vittorie su quattro per gli azzurri, en plein per le teste di serie. Oggi in campo Cecchinato nel tabellone principale

dall’inviato a Umago, Michelangelo Sottili

La prima giornata di qualificazioni è stata caratterizzata da un vento piuttosto forte che spazza via buona parte del manto, quasi ad accontentare chi dice che c’è “troppa terra”. Pronostici rispettati per le otto teste di serie che hanno vinto i rispettivi incontri. Quattro gli italiani presenti in tabellone: Stefano Napolitano ha superato Tomislav Brkic in due set e Matteo Donati si è imposto al terzo nel derby azzurro contro Walter Trusendi, mentre Matteo Viola si è arreso a Kenny De Schepper, mancino francese che vanta un best ranking al n. 62. Nessun problema per Andrey Rublev, testa di serie numero 1, che ha superato lo spagnolo Jordi Samper-Montana.

Oggi, nel turno che deciderà i quattro qualificati, Napolitano affronterà il serbo Miljan Zekic, mentre Donati troverà l’argentino Marco Trungelliti, contro il quale ha perso le due precedenti sfide. Nei due soli incontri in programma per il tabellone principale, occhi puntati su Marco Cecchinato opposto a Gilles Simon (ore 17:30). Il francese è testa di serie numero 5, per loro è il primo confronto in assoluto.

Risultati:

[1] A. Rublev b. J. Samper-Montana 6-2 6-4

[2] K. De Schepper b. M. Viola 6-2 7-5

[3] M. Trungelliti b. [WC] R. Savin 6-1 6-1

[4] S. Napolitano b. T. Brkic 6-3 7-5

[5] A. Balazs b. [PR] M. Pecotic 3-6 7-6(4) 6-2

[6] M. Zekic b. [WC] N. Serdarusic 3-6 6-3 6-4

[7] F. Skugor b. N. Langer 6-7(6) 6-2 6-3

[8] M. Donati b. W. Trusendi 4-6 6-4 6-3