ATP Umago: un ottimo Cecchinato supera Simon

Bell'esordio del palermitano che batte l'ex numero 6 mondiale. Niente main draw per Napolitano e Donati

Dal nostro inviato a Umago, Michelangelo Sottili

Il programma di oggi prevede i quattro incontri del turno finale delle qualificazioni e solo due singolari del tabellone principale, ma non mancano le sorprese.

OH-LA-LA – Sullo Stadio “Goran Ivanisevic”, Marco Cecchinato parte bene contro Gilles Simon. È lui quello più propositivo, sempre in spinta a cercare il punto direttamente o forzando l’errore del francese che, lontano dalla riga di fondo, ci mette anche del suo per dare fiducia all’avversario. Marco archivia velocemente il primo set per 6-1 e, al quinto game del secondo, ottiene quello che sembra il break decisivo facendosi applaudire per un delicato drop shot e una risposta fulminante. Invece, l’inerzia cambia all’improvviso: arrivano i gratuiti dell’italiano che cede quattro giochi di fila e il set dando segni di nervosismo. È però bravo Cecchinato a ritrovare la concentrazione mostrata all’inizio e, ancora complice l’imprecisione di Simon, chiude con un altro 6-1. Al prossimo turno, troverà il vincente fra Marius Copil e Ivan Dodig.

QUALI – Si devono arrendere i due italiani ancora in gara. Stefano Napolitano e Matteo Donati perdono in due set rispettivamente dal serbo Zekic e dall’argentino Trungelliti. Sorprende invece il ventottenne ungherese Attila Balazs che con i suoi colpi un po’ artigianali flagella Andrey Rublev sulla Next Gen Arena.

IN AGGIORNAMENTO

Risultati:

Primo turno

M. Cecchinato b. [5] G. Simon 6-1 3-6 6-1

M. Copil [WC] vs I. Dodig

Qualificazioni

[5] A. Balazs b. [1] A. Rublev 6-3 7-5

[3] M. Trungelliti b. [8] M. Donati 6-2 6-4

[6] M. Zekic b. [4] S. Napolitano 6-3 7-5

[2] K. De Schepper vs [7] F. Skugor