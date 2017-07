WTA Bucarest: rullo Suarez Navarro. Niente main draw per Paolini

La spagnola stende la tedesca Annika Beck. Passano anche le giovani Sasnovich e Alexandrova. Out a sorpresa Polona Hercog e l'ucraina Kozlova

La prima giornata del WTA International di Bucarest è stata divisa tra tabellone di qualificazione e main draw. I pochi spettatori presenti hanno assistito quest’oggi a delle autentiche battaglie, ma anche a delle facili rese; avanzano l’ex finalista degli Internazionali d’Italia Carla Suarez Navarro e tutte le giovani in gara. La spagnola ha superato col punteggio di 6-0 6-1 la numero 109 del ranking Annika Beck, che quest’anno ha vinto solo otto delle ventiquattro partite giocate. Ottima prestazione della tennista delle Canarie che – come al solito – dimostra di essere particolarmente a suo agio sulla terra battuta contrariamente all’avversaria, la quale non è mai riuscita a trovare le contromisure ai colpi arrotati dell’ex top ten. Arrivare fino in fondo di questo torneo non dovrebbe essere un problema per Suarez che ha bisogno di punti preziosi per rientrare al più presto fra le prime trenta del ranking.

Anche le Next Gen Aliaksandra Sasnovich ed Ekaterina Alexandrova proseguono il loro cammino eliminando rispettivamente la wildcard Bara Irina e la ceca Krejcikova. Out invece Polona Hercog. Dopo il successo in quel di Brescia, la slovena ex-top 35 sta tentando di ritrovare il suo miglior tennis e di conseguenza una buona classifica. Quest’oggi la sua avversaria, la più forte turca della storia, Cagla Buyukakcay è stata brava a contrastare i suoi colpi potenti da fondo campo riuscendo a portare la partita sul piano della lotta e a spuntarla alla fine nel set decisivo dopo quasi 3 ore di gioco.

L’altro risultato inaspettato ha visto come protagonista la giovane wild card di casa Jaqueline Cristian (n°341) capace di estromettere l’ucraina Kozlova. Nonostante i dati anagrafici, la rumena ha mostrato la tenacia caratteristica di una veterana riuscendo a rimontare la situazione di svantaggio di un set e un break, regalandosi così la sua prima vittoria a livello WTA. Nella giornata di domani si attendono le big del torneo, tra le quali la lettone Sevastova e la beniamina di casa Sorana Cirstea.

Delusione invece nel tabellone cadetto per i colori azzurri, dove Jasmine Paolini è stata eliminata dall’esperta rumena Dulgheru nella prosecuzione del match iniziato ieri. Grande rammarico per l’italiana che non sfrutta un vantaggio di 4 a 0 nel set decisivo e abbandona così il torneo rumeno (6-3 4-6 6-4 il punteggio finale).

Risultati:

C. Buyukakcay b. P. Hercog 4-6 6-3 7-6(3)

N. Podoroska b. M. Zanevska 6-3 2-6 6-1

A. Sasnovich b. [WC] M. Bara Irina 6-4 6-4

[9] E. Alexandrova b. B. Krejcikova 4-6 6-0 6-2

[2] C. Suarez Navarro b. A. Beck 6-0 6-1

[WC] J. Cristian b. Kat. Kozlova 4-6 6-4 6-2

Matteo Guglielmo