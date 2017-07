ATP Umago: carattere e rimonta per Giannessi. Coric dà forfait

UMAGO - Dopo tre ore di sofferenza, lo spezzino ha ragione dell'esordiente Polmans. Al prossimo turno non avrà Paire

dal nostro inviato a Umago

Alla fine, Alessandro Giannessi supera la wild card Marc Polmans, next gen al 41° posto nella Race to Milan. Al suo primo incontro in un main draw del Tour, l’aussie sfoggia il cappello da legionario visto in testa a Ivan Lendl quando battè Edberg nella semi dell’Australian (appunto) Open 1991. La palla di Polmans viaggia leggera, ma anche il dritto mancino di Giannessi non fa male. L’italiano appare un po’ imballato quando deve raggiungere le numerose smorzate – un paio a game con cui Marc vince quasi sempre il punto e dimostra una buona mano anche quando si presenta a rete. Non senza difficoltà, i due tengono i rispettivi servizi e al tie-break risulta decisivo un dritto comodo che Giannessi non riesce a chiudere: 7-6 Polmans. “Gianna” si fa più solido e, pur soffrendo, incamera il secondo set. Nel terzo, fra smorzate australiane e MTO per gambe italiane contratte, Giannessi recupera da 1-3, brekka sul 4 pari frustrando due incursioni a rete di Polmans e chiude al gioco successivo non prima di aver salvato una palla break con un passante lungolinea tra l’entusiasmo del pubblico non solo italiano. Al prossimo turno, troverà il francese De Schepper che, nel frattempo, ha battuto in tre set Benoit Paire. L’idolo di casa Borna Coric ha dato forfait: al suo posto il lucky loser Rublev affronterà Berlocq.

(in aggiornamento)

Risultati:

A. Giannessi b. [WC] M. Polmans 6-7(3) 6-3 6-4

R. Dutra Da Silva b. [Q] M. Trungelliti 6-1 6-2

A. Martin b. D. Istomin 6-3 6-2

[8] J. Vesely b. N. Gombos 6-4 6-0

[Q] K. De Schepper b. [7] B. Paire 6-2 4-6 6-3

[Q] A. Balazs vs D. Dzumhur

R. Albot b. [Q] M. Zekic 6-4 6-0

C. Berlocq vs [6] A. Rublev

M. Youzhny vs N. Kicker

J. Sousa vs A. Bedene

Michelangelo Sottili