Chennai saluta il suo torneo? L’ATP getta acqua sul fuoco

Correva voce che, dopo due decenni nel circuito professionistico, il torneo 250 indiano fosse destinato a cambiare città (ma non Paese). Dall'alto però è arrivata la smentita

Negli ultimi ventuno anni, la grande città indiana di Chennai ha visto tre o quattro generazioni di tennisti passare per le sue strade. Da Thomas Enqvist, campione nella prima edizione del 1996, al quattro volte vincitore Stan Wawrinka, il torneo ATP di categoria 250 si è ricavato la fama di “Springboard of Champions“, trampolino di lancio per i campioni. Tra i membri dell’albo d’oro figurano infatti anche due tennisti che successivamente al loro titolo sarebbero divenuti numeri 1 al mondo, Pat Rafter e Carlos Moya. Eppure dal 2018 l’unico evento del tour maschile nel Sud dell’Asia rischiava di venire ricollocato: si vociferava infatti che l’edizione di questo gennaio, vinta da Roberto Bautista Agut, potesse essere stata l’ultima prima di un trasloco interno.

La nuova residenza del torneo avrebbe dovuto essere la città di Pune, nello stato federato del Maharashtra. Sempre di India si tratta, ma dal lato opposto del Paese e molto più a nord (per raggiungere una città dall’altra occorre un intero giorno in treno). Sembrerebbero essere state invece soltanto speculazioni della stampa nazionale, assai prolifica in questo senso. Nonostante ciò, è prontamente intervenuta l’ATP: “Il Board of Directors non ha approvato alcun cambio di località per il torneo di Chennai” ha dichiarato un ufficiale che in passato si è occupato della supervisione del torneo, “le cose rimangono immutate”. Le voci sembrano essere state generate da una lettera della Government Regulation che menzionava l’intenzione di Pune di acquisire il torneo dalla prossima stagione.

Il Rulebook dell’ATP ha fugato ogni dubbio, in ogni caso: per richiedere lo spostamento di un torneo, il regolamento vuole che la richiesta venga effettuata con almeno 6 mesi di anticipo sul primo lunedì dell’evento. Nel caso di Chennai si tratta anche del primo lunedì dell’anno (addirittura Capodanno nel 2018!). Nato come evento d’aprile, il torneo su cemento ha infatti trovato dopo qualche anno la sua collocazione all’inizio del calendario ATP. Dunque la comunicazione sarebbe dovuta pervenire alla ATP entro il già passato 30 di giugno, fatto che non si è verificato, e l’organizzazione del torneo ha annunciato al quotidiano New Indian Express di non avere intenzione di appellarsi alla regola che consentirebbe una proroga in caso di “circostanze insostenibili”.

Un clima politico instabile e un pesante taglio alle spese avevano gettato ombre sulla riuscita della scorsa edizione dell’International Premier Tennis League, l’esibizione piena di star organizzata dall’ex tennista indiano Mahesh Bhupathi. Il governo del Tamil Nadu, lo stato di cui Chennai è capitale e che finanzia e sponsorizza il torneo, ha tuttavia ribadito che la permanenza del torneo ATP è fuori discussione: “Non abbiamo in programma di ritirare il nostro sostegno, continueremo a indirizzare i fondi previsti”. I diritti dell’evento sono di proprietà della IMG, la nota compagnia di management (sportivo e non) con sede a New York, e il contratto con la città di Chennai è valido ancora per i prossimi due anni.