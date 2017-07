Federer senza freni, festa fino all’alba

Lo svizzero si è concesso una notte brava dopo le fatiche dei Championships

Roger Federer ci ha abituati alle magie sul campo, non di certo alle notti brave nei locali. Questa volta però l’otto volte campione dei Championships si è concesso anche il lusso di “tirare fino a tardi” per festeggiare la sua ultima vittoria: “La mia testa sta ronzando – ha ammesso Roger nella press conference del lunedì mattina – non ricordo bene cosa abbiamo fatto ieri sera. Dopo la cena siamo andati in un bar dove c’erano 30-40 amici, abbiamo bevuto diversi drink e siamo rientrati solo alle 5 del mattino. Quando mi sono svegliato stamattina non stavo tanto bene, ora mi sto riprendendo e ne sono felice (dice ridendo), comunque ci siamo divertiti molto”.

La festa, lontana dalle telecamere, è andata in scena dopo la cena dei campioni di Wimbledon nella quale lo svizzero era stato invitato a ballare dalla campionessa del singolare femminile Garbine Muguruza: “Ma l’occasione non è mai arrivata – si è giustificato il campione di 19 Slam – È stata una cena fantastica, ma siamo arrivati molto tardi e stavano già servendo le portate. C’era molta pressione per farlo, ma sul palco non c’era la musica e alla fine abbiamo scattato solo qualche foto”.