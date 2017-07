WTA Bucarest: l’armata rumena perde Cirstea. Sevastova distrugge

Facile vittoria della Sevastova (tds n°1) che supera l'ostacolo Cepelova. Goerges rimonta l'americana Glatch. Out a sorpresa Sorana Cirstea, sconfitta dalla connazionale Bogdan

Il fitto programma della seconda giornata del Bucarest Open ha visto scendere in campo quasi tutte le favorite del seeding. Ad aprire le danze è stata Sorana Cirstea che è stata costretta a cedere contro Ana Bogdan in due facili set. Dopo lo spiacevole evento di qualche giorno fa e quello avvenuto in Fed Cup, Cirstea sembra non riuscire a trovare la tranquillità e la continuità necessarie per competere ad alto livello. Troppo fallosa oggi Sorana mentre la sua avversaria è risultata particolarmente solida. Nonostante la tentata risalita del primo set (quando dal 5-0 è riuscita ad issarsi fino al 5-4 per poi cedere il parziale), la Cirstea non è mai apparsa certa di poter portare a casa il match denotando, ancora una volta, delle lacune piuttosto importanti sul piano emotivo. Al secondo turno la numero 108 del mondo affronterà la turca Buyukakcay.

Prestazione con luci e ombre per la testa di serie numero 3, Julia Goerges che ha impiegato tre set per avere la meglio sulla statunitense Glatch, la quale è rientrata nel circuito dopo un periodo di pausa. Dopo un primo set praticamente non giocato dalla teutonica, il match si è indirizzato facilmente dalla parte dell’ex top 15 che si assicura la sfida agli ottavi contro la bielorussa Sasnovich. Avanza anche Sevastova, recente vincitrice di Maiorca, che ancora una volta dimostra delle ottime qualità per il gioco su terra battuta. Il dritto carico di rotazione e la smorzata di rovescio sono state le armi che le hanno permesso di portare la partita a casa con estrema facilità. Oggi la malcapitata Cepelova ha capito ben poco delle trame tessute dalla numero 17 del mondo. Un 6-2 6-0 senza appello rende possibile l’accesso al secondo turno alla testa di serie numero 1. Impressiona la costanza e la versatilità della lettone, capace di ottenere ottimi risultati su qualsiasi superficie.

I fortunati spettatori rumeni di oggi hanno potuto gioire grazie al quasi (per via di Cirstea) en plein di vittorie delle beniamine di casa. Promosse al secondo turno infatti Irina Camelia Begu, la qualificata Dulgheru e la wild card Ruse. La Begu, che nell’ultimo mese ha frequentato perlopiù il circuito ITF, ha sconfitto la giovane serba Jorovic col punteggio di 6-4 6-1. Alexandra Dulgheru invece, dopo i tre match di qualificazione, infila la quarta vittoria consecutiva eliminando la bulgara Karatantcheva (un’altra qualificata). L’altra giocatrice ad unirsi a questa avanzata rumena è stata la giovane Ruse, vincitrice sulla talentuosissima ma altalenante Shinikova in due rapidissimi set.

Risultati:

A.Bogdan b. [6] S.Cirstea 6-4 6-2

[3] J.Goerges b. A.Glatch 1-6 6-3 6-1

T.Maria b. [Q] L.Kerkhove 6-1 6-2

D.Kovinic b. [Q] M.Frech 6-3 5-7 6-3

[7] I.Begu b. I.Jorovic 6-4 6-1

[1] A.Sevastova b. J.Cepelova 6-2 6-0

[WC] G.Ruse b. I.Shinikova 6-2 6-1

[5] E.Mertens b. Q.Lemoine 6-2 6-3

P.Parmentier b.[Q] A.Rus 2-6 6-1 6-3

[Q] A.Dulgheru b. [Q] S.Karatantcheva 6-1 6-2