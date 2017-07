ATP Umago: Cecchinato esce tra i rimpianti, rientra Goffin

Il tennista palermitano spreca troppe occasioni nel secondo set, compreso un match point, e viene punito da Dodig che ha nettamente il sopravvento alla distanza. Esordio di Goffin, primo match dopo l'infortunio al Roland Garros

[WC] I. Dodig – M. Cecchinato 3-6 7-6(6) 6-2 (da Umago, Ilvio Vidovich)

Esce tra i rimpianti Marco Cecchinato, nel secondo turno del torneo di Umago. Tante le occasioni sprecate dal tennista palermitano nel secondo set, tra le quali un match point nel tie-break, che poi nel terzo set ha dovuto arrendersi ad un Ivan Dodig che è cresciuto durante il match e che nel parziale decisivo ha ricordato molto da vicino il giocatore che era arrivato al n. 29 del ranking, entusiasmando il pubblico presente numeroso sulla Next Gen Arena.

Il tennista italiano aveva vinto meritatamente il primo set, dato che la sua solidità da fondo campo aveva la meglio sui tentativi sino a quel momento infruttosi del suo avversario di uscire dalla ragnatela dei cambi da fondo. Anche se dopo il primo break ottenuto da Cecchinato nel quarto gioco (anche grazie a tre doppi falli di Dodig), il 24enne palermitano aveva un primo passaggio a vuoto perdendo il servizio a zero sul 4-2 a suo favore. Si riprendeva subito però, ottenendo nel gioco seguente il nuovo break che si rivelava decisivo per le sorti del primo parziale.

Nel secondo set però la musica cambiava: Dodig continuava a cercare di variare il gioco, spingendo da fondo per aprirsi la strada verso la rete e alternando alla spinta delle ottime palle corte, iniziando a destabilizzare la solidità di Cecchinato. Il 32enne di Medjugorje otteneva un primo break proprio grazie ad un po’ di confusione tattica del suo avversario (serve and volley, non proprio nelle sue corde, e due errori non forzati da fondo con palla a metà rete). Sembrava però pagare lo sforzo Dodig, che restituiva il break subito dopo e si trovava poi 0-40 nel game di battuta successivo. Questo probabilmente il momento che faceva girare il match. Il n.7 ATP in doppio si salvava grazie a tre punti in cui colpiva la riga nei colpi decisivi, anche se l’italiano può rammaricarsi per non aver giocato benissimo nei momenti decisivi. Sta di fatto che da quel momento Dodig non soffriva più nei suoi turni di battuta mentre Cecchinato iniziava a scendere di intensità con il suo servizio. Si salvava da un pericoloso 30 pari nel dodicesimo gioco, l’italiano, e arriva al tie-break. Il numeroso pubblico della Next Gen Arena di Umago, equamente suddiviso tra i due giocatori, dimostrava di apprezzare il gioco messo in mostra dai due, anche perché c’era un vero e proprio confronto di stili: la regolarità da fondo di Cecchinato contro l’aggressività e la ricerca della rete di Dodig. Il tie-break veniva giocato punto su punto: scappava via di un mini break all’inizio il croato ma era subito ripreso. Cecchinato si faceva scappare un’altra occasione sul 4-3 sbagliando un passante di dritto non impossibile, ma arrivava comunque al match point sul 6-5. Qui pochi rimpianti, lo giocava bene Dodig. Il rimpianto grosso era per la comoda volée di dritto che il n. 105 del mondo metteva in corridoio e che permetteva al suo avversario di portare a casa il tie-break per 8 a 6.

Il terzo set iniziava con l’italiano alla battuta che pareva non subire contraccolpi psicologici per le tante occasioni mancate. In realtà non era così, anche perchè Dodig continuava a salire di livello. Così, mentre Cecchinato non trovava aiuto dalla sua prima di servizio e di conseguenza il croato poteva aggredirlo con sempre maggiore efficacia. Dodig otteneva il break al terzo gioco e al quinto, volando sul 4-1. Era evidente la frustrazione del giocatore italiano, in confusione tattica (si rifugiava in palle corte che erano facile preda dell’avversario) e anche incredulo di fronte ad un Dodig che era diventato quasi infallibile da fondo. Tanto da gridare “Esci almeno tu” dopo una palla che era uscita di un soffio del suo avversario. Di puro orgoglio otteneva il controbreak del 2-4, ma era un fuoco di paglia. Dodig era “in the zone”, non sbagliava più nulla, spingeva da fondo in maniera incredibile e poi veniva a raccogliere superbamente i frutti a rete. Sembrava tornato il giocatore che era stato n. 29 del mondo. Altro break e poi un ultimo game quasi da accademia per il giocatore croato (stupenda una volée di rovescio bloccata in avanzamento) che chiudeva 6-2 regalandosi così i primi quarti di finale ATP dopo più di due anni (Istanbul 2015). Per Cecchinato, un bel po’ di rimpianti.

(in aggiornamento)

Risultati:

[8] J. Vesely b R. Albot 7-6(3) 6-2

[WC] I. Dodig b. M. Cecchinato 3-6 7-6(6) 6-3

[WC/1] D. Goffin vs [Q] A. Balasz

[4] P. Lorenzi vs A. Bedene