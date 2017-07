Per poco Fognini non batte…Federer! Ma non la spunta con Nadal

Nei dati audience della BBC per Wimbledon la Konta batte tutti con 7 milioni di telespettatori

Altro che i francesi ispirati da monsieur Chauvin! Davvero molto sciovinisti i tifosi televisivi del Regno Unito. In testa ai dati dell’audience della BBC durante i Championships c’è – con oltre sette milioni di telespettatori – il match di semifinale perduto da Johanna Konta (sebbene inglese sui generis, per via della nascita in Australia da genitori ungheresi (e al centro di una polemica), contro Venus Williams. Segue Nadal-Muller con 6,8 milioni mostrato in prime time e durato oltre 4 ore. Poi c’è grandissimo equilibrio per il terzo posto: Murray-Fognini, quattro set molto incerti e in prime-time anch’essa, e la finale Federer-Cilic, match invece anti-climax, se la battono invece per il terzo posto intorno ai 6,5 milioni.

Sono comunque numeri impressionanti che testimoniano l’interesse del Regno Unito per il tennis…ma solo quando c’è Wimbledon. In Italia numeri del genere sono impensabili. Numeri da grande partita di calcio. Se avessimo un top-ten sarebbe tutto diverso. Ma lo aspettiamo da 40 anni…