WTA Bucarest: Avanzano Sevastova e Suarez

In una giornata non particolarmente spettacolare, avanzano le tre teste di serie impegnate.

Quattro secondi turni in programma oggi a Bucarest. Nel primo match andato in scena, Julia Goerges, t.d.s. 3, elimina Aliaksandra Sasnovich con il punteggio di 7-6 6-3. La tedesca ha vinto grazie alla propria maggior esperienza, che le ha consentito di incamerare il primo set nonostante fosse sotto di un early break (2-1 e servizio per Sasnovich), early break recuperato immediatamente. Nel tie-break Goerges ha vinto 7-4 chiudendo con un mini-break in suo favore. Nel secondo, invece, Goerges ha sfruttato al massimo il primo passaggio a vuoto dell’avversaria, andando prima avanti 4-3 e servizio ed infine sigillando il set con un altro break in suo favore, vincendo 6-3. Goerges molto buona con il dritto, nel complesso.

A seguire, nello scontro tra Ana Bogdan e Cagla Buyukakcay è la padrona di casa a prevalere per 6-4 7-5. Nel primo set, Bogdan conquista rapidamente un break di vantaggio e lo mantiene fino al termine del parziale. Nella seconda frazione, la rumena è costretta ad un MTO e forse anche a causa di ciò nel momento di servire per il match sul 5-4 subisce un break. La rumena comunque riconquista immediatamente il break e poi fa sua la frazione 7-5. Buyukakcay ha messo in campo un dritto un po’ ballerino, mentre Bogdan è parsa solida con entrambi i fondamentali di rimbalzo.

Calcano poi il centrale Carla Suarez Navarro, t.d.s. 2, e la wild-card locale Elena-Gabriela Ruse, diciannovenne n. 302 WTA. A prevalere, con un break di vantaggio per set, è stata la spagnola, che nel primo parziale si porta avanti di un break nel secondo game e mantiene il vantaggio fino al termine della frazione. Il secondo set è molto più avvincente, con l’iberica che va in vantaggio 4-0, viene rimontata fino al 4-4 ma poi ha un colpo di coda e strappa per la terza volta nel parziale la battuta all’avversaria, vincendo 6-4. Suarez Navarro ha messo in campo un tennis solido nel primo parziale ed in avvio di secondo, ma ha poi avuto un calo mentale che ormai sembra essere la routine per la spagnola in questo 2017. Con esperienza e freddezza, comunque, si è avvantaggiata dell’emotività della giovane avversaria e ha infine concluso il match in due set.

In chiusura di giornata, la t.d.s. 1 Anastasija Sevastova sconfigge con un doppio 6-4 la montenegrina Danka Kovinic. La partita è stata forse un po’ più combattuta di quanto il punteggio non lasci intuire, poiché la montenegrina era sotto di un set ed un break, ma ha operato il contro-break ed è rimasta in partita fino al 4-4 del secondo parziale, quando ha subito un altro break e Sevastova ha poi chiuso alla prima occasione di servire per il match.

