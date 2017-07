ATP Newport: Isner e Karlovic senza problemi

Esordi senza problemi per i primi favoriti della competizione. Fuori invece Mannarino e Lacko rispettivamente teste di serie numero 3 e 6

Proseguono senza sosta le sfide a Newport, ultimo feudo erbivoro della stagione 2017, tra la serata e la notte italiana il torneo ha visto anche l’esordio delle prime due teste di serie del draw. Entrambe non hanno avuto problemi, parliamo di John Isner e Ivo Karlovic, il primo si è sbarazzato facilmente di Sam Groth mentre il secondo ha fatto altrettanto con Denis Kudla. Fuori invece la testa di serie numero tre Adrian Mannarino, il francese è stato eliminato da Tobias Kamke in due set tiratissimi.

Ivo è il grande protagonista di questo torneo degli ultimi tre anni, vanta due finali (una persa da Hewitt, fu anche l’ultimo titolo dei Lleyton nel circuito, e l’altra da Ram) e un titolo (vittoria la scorsa stagione contro Muller). L’esordio del croato poteva comunque rivelarsi insidioso anche perché arrivava dalla sconfitta al primo turno di Wimbledon per mano di Aljaz Bedene. Il match comunque si è rivelato più facile del solito, chiuso in poco più di un’ora di gioco. L’altro esordio importante, come detto, era quello di John Isner, anche lui ex vincitore della competizione (nel 2011 e nel 2012) ha superato il qualificato Sam Groth in un’ora e un minuto di gioco col punteggio di 6-2 6-4. “Sono rimasto deluso da come è andato Wimbledon – ha detto Isner in sala stampa – Ma non appena sono tornato a casa ho continuato a lavorare sodo per mantenermi in forma, ero ansioso di giocare a tennis. Ho sempre amato giocare qui. Ho vinto questo torneo due volte prima, quindi ho ottimi ricordi e buone sensazioni”.

L’altra testa di serie, la 4, uscita vincente dai match di ieri è quella di Pierre-Hugues Herbert, il francese ha superato lo spagnolo Menendez-Maceiras. Fuori invece la numero 6 di Lucas Lacko, eliminato da Ebden, e, come già anticipato, la 3 di Adrian Mannarino. Nel programma odierno, infine, poche le sfide in programma, appena due di singolare e altrettante di doppio. Si sfideranno Bedene contro Kamke e Karlovic contro Gojowczyk.

Risultati:

[1] J. Isner b. [Q] S. Groth 6-2 6-4

D. Novikov b. [Q] F. Dancevic 6-3 6-2

[4] P. Herbert b. A. Menendez-Maceiras 7-5 2-6 6-3

B. Fratangelo b. A. Santillan 7-6(3) 3-6 6-1

[Q] M. Ebden b. [6] L. Lacko 6-1 7-6(2)

T. Kamke b. [3] A. Mannarino 7-6(5) 7-5

P. Gojowczyk b. K. Kravchuk 2-6 6-4 6-4

[2] I. Karlovic b. D. Kudla 6-4 6-4