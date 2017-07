ATP Umago: Fognini batte Kicker e il malessere

Fabio Fognini riesce a superare in tre set Kicker, nonostante le eventi difficoltà fisiche

dai nostri inviati ad Umago

[3] F. Fognini b. N. Kicker 6-4 1-6 6-2 (da Umago, Michelangelo Sottili)

Malgrado un evidente malessere, il campione in carica Fabio Fognini supera in tre set Nicolas Kicker, n. 95 ATP. Fermo sulle gambe dopo il primo set, spesso in debito d’ossigeno dopo gli scambi più intensi, l’azzurro cede nettamente il secondo parziale, ma con orgoglio e carattere riesce comunque a venire a capo del suo coriaceo avversario nonostante i problemi fisici.

Risultati:

[2] G. Monfils vs R. Dutra Silva

A. Martin vs [LL] A.Rublev

[Q] K. De Schepper vs A. Giannessi