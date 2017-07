Fabio Fognini: “Ho superato il malessere. La vittoria grazie all’esperienza”

Le dichiarazioni post match di Fabio Fognini dopo la vittoria contro Nicolas Kicker. "Avevo un malessere fisico ma l'ho superato. Rublev avversario pericoloso"

DA UMAGO – È stata dura oggi per Fabio. In preda ad una crisi di stanchezza e di calo delle energie – forse per il caldo – l’azzurro ha rischiato di salutare il torneo di Umago contro l’argentino Nicolas Kicker. E, invece, grazie all’esperienza e ad alcuni sprechi dell’avversario, Fabio si risolleva, supera il malessere e le velleità di Nicolas. Ai quarti di finale lo aspetta il giovane russo Andrey Rublev, una delle stelline della NextGen. È apparso comunque affaticato e privo di energie all’incontro con i giornalisti – italiani e croati – presenti in sala stampa.

“Non stavo bene“, ci ha detto. “Non so esattamente cosa avessi, faceva caldo e mi sentivo senza energie. Ma l’ho superato e sono contento. Qui a Umago ho sempre giocato bene; l’anno scorso ho vinto. È praticamente un torneo “italiano” con tantissimi spettatori che giungono dalla vicina Italia, quindi è normale che ci sia tanto tifo per me. Poi capita anche che un italiano tifi Kicker ma ormai non mi stupisco più di nulla“.

“Come sei riuscito a risollevare le sorti del match al terzo set?” chiede il nostro Ilvio Vidovich. “Lui mi ha praticamente “regalato” il break ad inizio set” ci dice Fabio, “ed io, a quel punto, grazie alla maggiore esperienza ho saputo gestire bene il resto della partita. Domani avrò uno dei più promettenti giovani della NextGen [Andrey Rublev]. Sono favorito ma dovrò fare attenzione e giocare bene“.