ITF: al voto la rivoluzione Davis, posticipo per la finale in sede unica

Resi noti i dettagli della proposta di cambiamento per Coppa Davis e Fed Cup. Creata una task force per programmare al meglio le due finali in sede unica a partire dal 2019

Siamo arrivati alla stretta decisiva per la mini-rivoluzione della Coppa Davis e della Fed Cup che l’ITF aveva annunciato lo scorso marzo. In un comunicato diramato a dieci giorni dall’Assemblea Generale Annuale (AGM) dei suoi membri in programma dall’1 al 4 agosto ad Ho Chi Minh City (Vietnam), sono stati resi noti i dettagli delle modifiche che verranno votate dall’assemblea:

– Tutti i singolari in Coppa Davis si giocheranno al meglio dei tre set, con tie-break in tutti i set. Gli incontri rimarranno distribuiti su tre giornate, ed il doppio nella giornata del sabato sarà disputato al meglio dei cinque set;

– Le finaliste della Coppa Davis e della Fed Cup avranno diritto a scegliere se giocare il primo turno dell’anno seguente in casa oppure in trasferta;

– In Coppa Davis, se il quarto match decide il risultato, il quinto incontro non si disputerà nel caso in cui il quarto set sia giunto al terzo set o sia durato almeno 90 minuti;

– I costi per ospitare gli incontri saranno ridotti, con la disponibilità del campo su cui si giocheranno le sfide che verrà accorciata di un giorno;

– La richiesta di disponibilità dei giocatori per funzioni ufficiali durante gli eventi di Davis e Fed Cup verrà ridotta.

Confermata anche la creazione delle “World Cup of Tennis Finals”, ovvero l’evento che raggruppa in sede unica le finali di Coppa Davis e Fed Cup, la cui prima edizione è stata assegnata a Ginevra. Tuttavia, la Federazione Internazionale Tennis ha fatto sapere che l’introduzione di questo nuovo evento sarà ritardata di un anno, e sarà quindi sottoposta all’assemblea nel 2018 per diventare operativa dall’edizione 2019. Questo slittamento sarebbe stato deciso dopo aver ascoltato i pareri delle varie parti in causa e per avere più tempo per raggiungere una comunità di intenti. A questo scopo, l’ITF ha annunciato la creazione di una Task Force, guidata dal Presidente ITF David Haggerty e dai membri del Board Katrina Adams (Presidente della USTA) e Bernard Giudicelli (Presidente FFT), che lavorerà per finalizzare la struttura delle World Cup of Tennis Finals.

“Questo nuovo evento aprirà la strada a nuove opportunità di guadagno per la ITF, che sarà così in grado di investire somme di denaro ancora maggiori nello sviluppo delle nuove generazioni di tennisti e delle federazioni nazionali – ha dichiarato il Presidente Haggery – Queste sono da sempre le priorità dell’ITF e queste rimarranno anche in futuro”.